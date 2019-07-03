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考完對答案！108指考 歷史科試題與解答（含非選）

美國汽車業傳奇人物艾科卡與世長辭 享壽94歲

2019-07-03 11:42經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美國汽車業傳奇人物艾科卡（Lee Iacocca）周二辭世，享壽94歲。他曾負責名留美國汽車歷史的「福特野馬」研發，也成功拯救瀕臨破產的克萊斯勒汽車，被譽為「美國產業界英雄」。

艾科卡的女兒向華盛頓郵報表示，艾科卡因巴金森氏症併發症，周二在家中過世。飛雅特克萊斯勒聲明指出：「本公司深感哀傷，艾科卡是帶領克萊斯勒度過危機的歷史性人物。」

義大利裔美籍的艾科卡1924年10月15日生於美國賓州，曾在福特汽車和克萊斯勒汽車擔任。在福特汽車擔任銷售經理助理期間，他提出創新的推銷策略，提供貸款分期付款，讓福特汽車的銷售一飛沖天。之後，他更負責開發經典的野馬汽車。

1978年，艾科卡被福特解僱，隨後他應聘成為當時陷入危機的克萊斯勒汽車總裁。他上任後大舉改革，並主動宣布，在公司未獲利之前把年薪降為1美元，贏得公司內部支持。

更關鍵的是，艾科卡一手主導，讓克萊斯勒在1979年獲得美國政府15億美元紓困貸款，幫助公司度過難關。他的各項決策，成功使克萊斯勒轉虧為盈。讓他的名字成為「將公司經營轉虧為盈的企業家」代名詞。

艾科卡逾1992年從克萊斯勒正式退休，他留下許多經典名言，其中之一是「即使遭逢逆境，仍該奮勇向前；縱然世界分崩離析，也要永不氣餒。天下沒有白吃的午餐，辛勤工作終必有心得。是這些信仰造就了偉大」。

美國汽車業傳奇人物艾科卡2日辭世，享壽94歲。 美聯社
美國汽車業傳奇人物艾科卡2日辭世，享壽94歲。 美聯社
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