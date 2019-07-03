Fed理事人選一波三折 川普再度提出兩名「自己人」？

2019-07-03 08:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）理事會至今仍有兩席懸缺，總統川普周二在推特宣布，將提命聖路易聯邦準備銀行官員華勒（Christopher Waller）和薛爾頓（Judy Shelton）出任Fed理事。據彭博資訊報導，這兩位人選都可能支持川普的降息呼籲。

川普一直難以找到參議員更接受的Fed理事候選人。他曾提出四名人選，但都沒有在參議院獲得通過，引發對白宮審批程序的質疑。

華勒目前擔任聖路易聯準銀執行副總裁，曾任聖母大學經濟學教授。他曾在2015年訪問台灣，在中研院經濟所發表「21世紀中央銀行在面臨金融海嘯後的貨幣政策」專題演講。

薛爾頓目前擔任歐洲復興開發銀行的美國執行董事；她曾是川普非正式顧問，擁有工商管理博士學位，專攻金融和國際經濟學，被視為保守派經濟學家，曾公開表示Fed應該降息。今年5月時，彭博資訊報導川普考慮提名她出任Fed理事。