美元因全球貿易局勢波折而疲軟 日圓走升
美元自兩周來高點下跌，美國轉向歐盟進行關稅施壓，美中貿易談判的樂觀心理也消退。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至96.726。美元兌日圓下跌0.6%至107.81。
澳元兌美元一度上漲0.5%至0.7000，為6月26日以來最大漲幅，澳洲央行雖然降息至1%，但鴿派程度低於預期。總裁洛威在會後聲明中表示，官員們將繼續密切關注勞動力市場的發展，並「根據需要」調整貨幣政策，以支持經濟成長並幫助實現通膨目標。
歐元兌美元升0.1%至1.1295，在IMF總裁拉加德被提名為歐洲央行總裁之後收窄漲幅；此事宣布之前報1.1305。
加拿大帝國商業銀行外匯策略主管Bipan Rai稱，拉加德被提名為歐洲央行總裁使歐元「本能」產生了利空反應，因為這意味著歐洲央行首席經濟學家Philip Lane的影響力會更大。
歐元早盤乏力，因義大利2年期債券殖利率在一年多來首次跌破0%。據報導，歐洲央行政策制定者不急於在7月降息。
英鎊兌美元下跌0.2%至1.2610，由於英國脫歐不確定性以及卡尼對貿易問題增加下行風險的悲觀評估，英國10年期公債殖利率觸及2016年以來的最低水平。
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