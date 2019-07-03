美元因全球貿易局勢波折而疲軟 日圓走升

2019-07-03 07:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元自兩周來高點下跌，美國轉向歐盟進行關稅施壓，美中貿易談判的樂觀心理也消退。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至96.726。美元兌日圓下跌0.6%至107.81。

澳元兌美元一度上漲0.5%至0.7000，為6月26日以來最大漲幅，澳洲央行雖然降息至1%，但鴿派程度低於預期。總裁洛威在會後聲明中表示，官員們將繼續密切關注勞動力市場的發展，並「根據需要」調整貨幣政策，以支持經濟成長並幫助實現通膨目標。

歐元兌美元升0.1%至1.1295，在IMF總裁拉加德被提名為歐洲央行總裁之後收窄漲幅；此事宣布之前報1.1305。

加拿大帝國商業銀行外匯策略主管Bipan Rai稱，拉加德被提名為歐洲央行總裁使歐元「本能」產生了利空反應，因為這意味著歐洲央行首席經濟學家Philip Lane的影響力會更大。

歐元早盤乏力，因義大利2年期債券殖利率在一年多來首次跌破0%。據報導，歐洲央行政策制定者不急於在7月降息。