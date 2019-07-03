減產難擋需求疑慮油價重挫逾4％ 金價反彈

2019-07-03 07:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周二重挫逾4%，儘管石油輸出國組組織和盟友（OPEC+）決定延長減產協議，投資人仍擔心全球成長放緩將削弱需求。金價反彈，因成長和貿易疑慮推升避險需求。

布蘭特原油期貨下跌2.66美元或4.1%，結算價報每桶62.40美元。西德州原油期貨下跌2.84美元或4.8%，結算價報每桶56.25美元。

西德州油價創5月31日以來最大單日跌幅，也是2014年11月以來，油價對OPEC減產的最差反應。

OPEC+周二決定延長減產9個月至明年3月，但分歧仍存在，沙烏地阿拉伯希望擴大減產，俄羅斯則在會議結束時表達懷疑。

美國、中國和歐洲的報告顯示製造業疲軟，投資人擔心全球經濟放緩可能削弱石油需求。歐洲和亞洲大部分地區6月製造業活動萎縮，而美國製造業活動放緩至近三年低點。

另外，英國央行總裁卡尼警告，全球保護主義抬頭相當危險，成長普遍放緩，可能需要重大的政策回應。

金價周二上漲1.5%，因全球經濟成長和貿易疑慮拖累美債殖利率下跌。

黃金現貨上揚1.55%，至每英兩1,405.53美元。美國黃金期貨上漲1.3%，結算價報每英兩1,408美元。

金價上周觸及1,438.63美元的六年高點，因主要央行的鴿派前景，且美伊緊張局勢升溫。