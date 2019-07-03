台股ADR除中華電信外全跌 台積電隨費半跌1.4％

2019-07-03 07:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二除中華電信外全跌，台積電跌1.4%，費城半導體指數也跌1.4%。

台積電ADR跌1.4%，高出台股的溢價縮為1.5%。

美股周二小幅收漲，標普500指數連續兩天締造收盤新高；美國揚言對更多歐洲輸美商品加徵關稅後，美中貿易戰休兵的樂觀情緒逐漸消退。

道瓊工業指數上漲69.25點或0.26%，至26,786.68點；標普500指數上揚8.65點或0.29%，至2,972.98點，朝3,000點大關邁進；那斯達克指數上漲17.93點或0.22%，至8,109.09點。

台灣加權股價指數昨天跌 30.34點收10,865.12點，台積電漲0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 64.12 -2.13 64.60 -0.74

友達 AUO 9.11 -0.34 9.34 -2.49

中華電 CHT 113.84 +0.66 113.50 0.30

台積電 TSM 252.78 -1.40 249.00 1.52

聯電 UMC 13.82 -1.76 14.25 -3.04

資料來源：彭博