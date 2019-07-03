美股標普500連兩天創收盤新高 朝3,000點叩關

2019-07-03 07:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二小幅收漲，標普500指數連續兩天締造收盤新高；美國揚言對更多歐洲輸美商品加徵關稅後，美中貿易戰休兵的樂觀情緒逐漸消退。

道瓊工業指數上漲69.25點或0.26%，至26,786.68點；標普500指數上揚8.65點或0.29%，至2,972.98點，朝3,000點大關邁進；那斯達克指數上漲17.93點或0.22%，至8,109.09點。

美國與中國達成貿易休戰協議後，美股反彈，但美國貿易代表署（USTR）有意對另外價值40億美元的歐盟商品徵收關稅，可能使雙方貿易緊張形勢升溫。隨著美國和全球經濟數據出現放緩跡象，投資人轉向關注貨幣政策和即將到來的財報季。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示，未來兩周市場將觀望貿易協議、美國聯準會（Fed）、企業財報等問題。

原油價格大跌，產油國雖然延長減產協議，但經濟數據疲軟。能源股下跌1.74%，拖累美股。埃克森美孚和雪佛龍均下跌逾1%，Apache重挫逾6%。

美國最大的薪資福利資料處理公司Automatic Data Processing（ADP）股價下2.66%，拖累那斯達克指數。據傳Jefferies集團將折價出售其持有的800萬股ADP股票。