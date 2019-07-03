美國指越南原產台韓二鋼品規避關稅 將加徵逾450%押金

2019-07-03 07:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國商務部發布三項初步裁決，認定越南出口的鋼品規避關稅。

商務部認定，越南若干鋼品先在南韓和台灣生產，然後銷往越南小幅加工，再以耐蝕鋼和冷軋鋼材銷往美國。

商務部將指示美國海關對越南這兩種原產地在南韓或台灣鋼品底材的鋼品徵收比率高達465.23%的現金押金。這押金適用於2018年8月2日以來未結算的商品。