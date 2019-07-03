IMF總裁拉加德將接任ECB總裁 寬鬆口徑料和德拉基一致

2019-07-03 06:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



拉加德將離開國際貨幣基金組織(IMF)，出任歐洲央行史上首位女總裁。

現年63歲的拉加德被提名接替德拉基，德拉基將於10月31日結束八年任期。歐洲領導人一併對幾個歐盟重要職位經過數小時討價還價後，包括將歐洲執委會主席一職交由德國國防部長馮德萊恩後，最後找上了曾經擔任律師和法國財的拉加德。

拉加德在其個人聲明中表示，「我很榮幸獲得歐洲央行總裁提名。有鑒於此，經過與IMF執行理事會道德委員會的討論，我決定在提名期間不再承擔IMF總裁職責」。

拉加德未來面臨的任務是制定歐元區19國的貨幣政策，德拉基已經表示需要對經濟給予更多的幫助，可能透過降息的形式，或者恢復量化寬鬆政策。儘管歐元區多年來實施負利率，加上央行購買2.6兆歐元（3兆美元）的債券，但歐元區的通膨率依然不到央行目標水平的一半。

投資人或許認為，拉加德是一名經驗豐富的危機處理專家，對積極和創新的貨幣政策會與德拉吉有相同看法。根據彭博經濟研究和高盛的歐洲央行觀察人士的預測，金融市場已經預測歐洲央行9月將降息。

拉加德上周稱全球經濟處於「艱難局面」，並建議各國央行繼續調整政策應對措施。 2014年6月，她表示如果通膨保持低迷，自己「肯定希望」歐洲央行採取量化寬鬆措施。當時距離歐洲央行正式宣布量化寬鬆決定還有好幾個月。

拉加德曾讚揚德拉基2012年承諾「盡一切努力」拯救歐元，以及最近呼籲各國政府採取更多措施以應付經濟走下坡的做法。

拉加德的任命，也意味著歐洲央行和聯準會（Fed）的掌門人都是律師出身，而不再是柏南克等學術型專家領導的時代。這種背景履歷可能會讓她受到批評，因為其缺乏制定貨幣政策的知識。

「她非常政治，也很聰明，我認為她有最好的經濟學家可以協助她，」紐約梅隆投資首席策略師Alicia Levine表示。「但這還是有點令人費解，因為她並不是經濟學界領軍人物。」