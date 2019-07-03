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瑞銀預期 中美貿易戰將進入長時間休兵期

2019-07-03 00:50聯合報 記者林則宏╱即時報導

在剛閉幕的G20峰會上，中美兩國元首會晤成功避免了談判破裂，但雙方並未在減少關稅方面取得重大進展。對此，瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele預期，未來幾個月中美將繼續展開貿易談判，最可能的結果是兩國將進入長時間休兵期，而雙方都有強烈意願停止新一輪報復。

Mark Haefele最新發布的研究報告表示，中美兩國上週末於日本大阪舉行的G20峰會上，同意繼續進行經貿磋商，但雙方並未在達成減少關稅方面取得重大進展，也沒有發表聯合聲明。

截至6月30日晚，看起來美國總統川普似乎並不急於推進向餘下3,250億美元中國出口商品加徵關稅。不過，已經加徵的關稅也沒有撤銷。川普指出，額外關稅「至少在未來一段時間內」不會開徵，他也沒有對休兵期設定期限。川普還說，中國將購買「大量的」美國食品與農產品。

中國則希望此次會晤能解除美國對中國科技企業，尤其是華為的限制，這方面的確有所進展。川普指出，美國公司可繼續為華為供應不存在國家安全問題的設備，但表示將華為從美國「實體清單」中移除需要「非常仔細」地考量。

中國方面認為，解決雙方分歧符合中美兩國利益。大陸國家主席習近平指出，「一個基本的事實沒有改變：中美兩國合則兩利，鬥則俱傷。」

不過，Mark Haefele指出，投資者應做好準備，中美達成最終協議之路將崎嶇坎坷。川普政府一直要求中國加大智慧財產權保護力度，取消強制性技術轉讓，擴大市場准入。

中國則希望通過談判撤銷美方對中國出口商品加徵的懲罰性關稅。習近平與川普在關稅政策上都有極大的決定權，因此談判立場是否會突然改變一直難以預料。

此外，如果對於川普為休兵而讓步過多的批評聲日漸響亮，他的立場會不會再次改變仍是一個風險，而這可能給風險資產帶來負面影響。

Mark Haefele認為，中美雙方都有強烈意願停止新一輪報復。因為，貿易摩擦加劇可能導致美國經濟在2020年總統大選前放慢增長腳步，並可能降低川普連任的機率。

中國也急需避免被美國進一步遏制，因為這會阻礙其科技產業發展，而中國領導人認為科技產業是國家長期成功的一個關鍵。

Mark Haefele指出，目前中美雙方都不急於達成協議。兩國領導人似乎都認為己方有強牌可打。川普的支持率保持穩定，這表明他的強硬對華立場並沒有讓自己在政治上受到影響。近期美國聯準會的聲明也讓川普有理由認為聯準會將幫助緩解貿易不確定性對經濟造成的拖累。

美國市場也沒有受到衝擊。上周標普500指數創下歷史新高，今年迄今的回報率接近19%。

雖然中國經濟數據顯現更多放緩跡象，工業產出增速已降至2002年以來最低。不過，中國政府可通過財政和貨幣政策來支持經濟增長。Mark Haefele預計，今年內，中國將進一步下調存款準備金率100至200個基點。

Mark Haefele認為，美國聯準會和其他國家央行將在更長時間內保持低利率，以緩解貿易不確定性帶來的影響，從而為股市提供相對有利的大環境。

不過，相對於歐元區股票，瑞銀更看好美國股票，因美國市場在風險高企、增長不確定性加劇的環境下處於更有利的位置，而歐元區股市漲幅已超出經濟基本面應有水準。

而在已開發市場貨幣中，由於貿易戰憂慮有所緩解，短期內瑞郎和日圓等避險貨幣或將見到資金流出。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele。（瑞銀／提供）
瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele。（瑞銀／提供）
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