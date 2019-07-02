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南韓經濟前景慘澹 企業嘆：景氣比2008年金融危機還糟

2019-07-02 23:22經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導

南韓企業來說，2018年已經是很難熬的一年，但隨著商業條件進一步惡化，今年南韓這個亞洲第四大經濟體儼然陷入經濟衰退，感覺上比2008年全球金融危機時還要惡劣。

這是南韓電子原料供應商負責人姜東萬（Kang Dong wan，音譯）和許多業者的心聲。他的公司、韓國阿爾卑斯電子（Alps Electric Korea）是現代汽車（Hyundai Motor）、三星電子（Samsung）、樂金電子（LG）等大企業的電子零組件供應商。由於南韓內需持續低迷，加上政府對每周工時的限制和過去兩年把最低薪資調漲29%的政策，推升了營運成本，使得阿爾卑斯電子去年營收較前年同期驟減40%。

阿爾卑斯電子為現代汽車（Hyundai Motor）、三星電子（Samsung）、樂金電子（LG）等大企業供應電子零組件，這三家大企業的年營收總額，超過南韓年度經濟產值五分之一。三家公司去年獲利銳減，因此削減對數千家國內上游廠商的訂單。

姜東萬表示：「目前國內經濟環境似乎比2008年全球金融危機時還要惡劣。最壞的情況，便是只留下設計業務，生產作業全數轉移至勞力較便宜的中國或墨西哥。」

許多廠商和阿爾卑斯電子面臨同樣處境。半導體設備製造商YEST今年第1季營業利益較去年同期銳減98.2%。大受中國消費者歡迎的南韓美妝品牌TONYMOLY，今年第1季營業虧損增為3.7倍，而同業的愛茉莉太平洋（Amorepacific）營業利益更減少20.9%。

南韓6月出口受美中貿易戰影響，已連續第七個月下滑。南韓今年第1季國內生產毛額（GDP）萎縮0.4%，是十年來最差表現，政府雖提高財政支出，試圖帶動第2季經濟溫和復甦，但在國內外市場需求沒有下，財政擴張政策無法為企業帶來太大改善。

各界預期南韓財政部很可能在本周稍後，下修今年的經濟成長率目標；目前的目標為2.6-2.7%，比分析師共識預估值整整多出1個百分點。南韓央行（Bank of Korea）也很有可能為了刺激內需，最快於本月降息。

南韓資本市場組織（KCMI）研究員姜炫珠（Kang Hyun Ju，音譯）說：「未來沒有什麼希望，經濟前景一片慘澹。」即便全球景氣好轉，南韓經濟仍難以在短期內恢復，因為近幾季囤積的存貨，仍需在產能提升前出清。

南韓半導體

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