F1紅牛車隊的勝利秘訣：本田將航空科技注入引擎

2019-07-02 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



周日（30日）甫落幕的1級方程式賽車（F1）奧地利大獎賽，紅牛車隊的年輕車手Max Verstappen在比賽後段如有神助、見神殺神、一路超車最終率先衝線，勇奪分站冠軍，而其戰駒搭載的正是日本本田公司的引擎。

現行F1規則要求，動力單元須結合內燃機及電力。本田向集團內的飛機公司HondaJet取經，利用商用噴射機上的能源轉換技術，將排放出來的熱氣轉換成電能，幫助本田自2015年重返F1賽場以來、歷經89場賽事後取得首勝。

本田在F1賽場上曾歷經許多挫敗，也常被股東質疑，畢竟F1是項非常燒錢的運動。但本田持續耕耘引擎科技，再結合HondaJet近30年的研發功力，終於拿下這場久違的勝利，上次得勝已是13年前。

本田首度進軍F1是在1964年至1968年間，再來是1983年至1992年，第三次是2000年至2008年。最近一次重回F1賽場是2015年，與英國麥拉倫結盟，但合作三年成效不佳拆夥。儘管坊間有本田再度退出F1的耳語，但該公司改與義大利紅牛二隊合作，今年更擴大到與英國紅牛車隊合作。