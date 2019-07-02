歐洲央行官員透露 不急著在7月降息

2019-07-02 22:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



歐洲央行（ECB）官員透露，ECB決策官員不急著在7月調降利率，而是希望能評估更多經濟數據。專家認為，央行官員本月可能調整前瞻指引的表述，釋出稍後將擴大刺激措施的信號。

彭博資訊引述知情人士報導，雖然ECB管理委員會成員同意若經濟展望惡化，他們可能在25日採取行動，但目前仍傾向於等到9月開會再說，屆時將有最新經濟預測支持利率決策。

ECB等到9月再出手，大致符合市場預測，目前投資人預期屆時該央行屆時將調降利率10個基點。德國商業銀行和摩根士丹利預料ECB最快本月降10個基點，滙豐則預期9月和12月分別降10個基點，高盛則預料9月下調利率20個基點。

由於夏季流動性較少，因此ECB延後行動可能令市場面臨更多衝擊。投資人遭遇的另一項風險是若美國聯準會（Fed）在7月31日降息，歐元兌美元匯率可能走升，歐元區通膨將因進口成本下滑而受到抑制，經濟成長則因出口產品變貴而蒙上陰影。