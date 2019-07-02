麥肯錫：亞太區銀行面臨獲利下滑與數位金融崛起的威脅

2019-07-02 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



顧問業者麥肯錫（McKinsey）表示，亞太地區銀行業者正面臨獲利下滑與數位金融業者崛起的雙重威脅，必須大刀闊斧改革與削減成本，才能免於出售自己。

麥肯錫在2日發布的報告表示，亞洲銀行業者的平均股東權益報酬率（ROE，衡量獲利能力） ，已從2010年的12.4％降至去年的10.1％，而且若新數位銀行迅速擴大規模並從既有的銀行攫取顯著市占率，在2023年這項數據還可能降至6.4％。報告並指出，亞太銀行業去年稅前獲利的全球占比為37%，低於2012年的49%。

報告指出，日本銀行業的ROE由2014年的6.3%降至去年的5.4%，香港由13.9%降至12.3%，中國由17.4%降至12.4%，台灣由9.7%降至8.2%， 印度由11.3%降至負2.0%，泰國由14.0%降至11.7%，澳洲由14.6%降至12.9%。

這份由麥肯錫亞洲金融服務業務主管達爾（Jacob Dahl）共同撰寫的報告說，銀行獲利下滑的原因包括，許多市場經濟成長放緩、過度放貸後的逾期放款增加 ，放款銀行志得意滿，削減的成本不如競爭對手，以及由於數位金融業者不斷攻城掠地。

報告說，利潤率緊縮、資產品質下滑以及資金成本上升，正迫使銀行透過合作或合併以提升生產力和擴大規模。「前路艱難，效率低下的銀行將不復存在。」

報告認為，銀行業需要利用科技來提高效率，以抵禦來自阿里巴巴和Google等「數位攻擊者」的威脅。報告稱，金融科技公司將其服務擴及存款與放貸，進一步侵蝕亞洲銀行業的市占率。

報告另一撰寫人、麥肯錫駐新加坡資深合夥人森古普塔（Joydeep Sengupta）舉了有騰訊撐腰的微眾銀行為例。他說，這家線上消費者放款業者已有超過400億美元的貸款組合，ROE率超過24%。

麥肯錫認為，能夠快速適應產業變化的銀行可能會獲得回報。如果銀行採取的正確的數位策略，每年可在財富管理、零售銀行、小企業貸款及交易銀行等四領域獲得1,000億美元新營收。