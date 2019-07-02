歐盟：願意與美談判 化解飛機補貼爭執

2019-07-02 20:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



路透報導，歐盟（ EU）2日表示，對與美國藉談判化解飛機補貼爭議持開放態度，但仍堅稱華府稍早揚言對歐盟加徵關稅是依據美方自己的估計數字。

歐盟執委會發言人說：「歐盟仍對與美國商議此事持開放立場，只要這些討論沒有預設條件，而且目標是促成公平的結果。」

美中剛達成貿易戰休兵，數日後美國貿易代表署（USTR）就發布一份價值40億美元的歐盟貨品清單，揚言對這些貨品加徵進口關稅。清單上包括歐盟生產的橄欖、義大利起司和蘇格蘭威士忌在內。