6月資金瘋湧債券ETF 規模衝破1兆美元

2019-07-02 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國上市的債券指數型股票基金（ETF）6月資產規模突破1兆美元，主因當月流入254億美元資金，創債券ETF單月最大吸金量。

根據彭博數據，美國債券ETF在6月淨流入254億美元，較2014年10月寫下的單月歷史新高多出45%，根據金融時報報導，這使年初至今固定收益型ETF的淨流入金額攀抵735億美元。華爾街日報報導，避險情緒突然升溫促使債券ETF創下單月最大流入紀錄，同時讓固定收益型ETF的資產規模衝破1兆美元大關。

隨著全球經濟的不確定因素增加，投資人正轉向債券基金。許多投資人在6月認爲美中貿易協議將告吹，加上許多央行官員對經濟前景充滿疑慮，導致全球央行愈來愈鴿派。

道富環球投資管理公司（SSGA）SPDR美洲研究部門主管巴爾托利尼（Matthew Bartolini）說：「投資人正轉向債券，以減緩股市風險。隨著夏季到來，疲弱的經濟數據反映市場存在實質風險，且愈來愈來少投資人選擇買進。」

美國聯準會（Fed）在6月調整利率展望，暗示可能未來可能降息。聯邦基金利率期貨顯示，市場推估Fed在這個月稍晚降息1碼的機率為76%。降息前景也對近來固定收益資產的漲勢提供支撐。

ETF通常追蹤數百檔債券，比起在初級市場交易個別的債權證券具有更高流動性。