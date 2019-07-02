親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

6月資金瘋湧債券ETF 規模衝破1兆美元

2019-07-02 19:05經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

美國上市的債券指數型股票基金（ETF）6月資產規模突破1兆美元，主因當月流入254億美元資金，創債券ETF單月最大吸金量。

根據彭博數據，美國債券ETF在6月淨流入254億美元，較2014年10月寫下的單月歷史新高多出45%，根據金融時報報導，這使年初至今固定收益型ETF的淨流入金額攀抵735億美元。華爾街日報報導，避險情緒突然升溫促使債券ETF創下單月最大流入紀錄，同時讓固定收益型ETF的資產規模衝破1兆美元大關。

隨著全球經濟的不確定因素增加，投資人正轉向債券基金。許多投資人在6月認爲美中貿易協議將告吹，加上許多央行官員對經濟前景充滿疑慮，導致全球央行愈來愈鴿派。

道富環球投資管理公司（SSGA）SPDR美洲研究部門主管巴爾托利尼（Matthew Bartolini）說：「投資人正轉向債券，以減緩股市風險。隨著夏季到來，疲弱的經濟數據反映市場存在實質風險，且愈來愈來少投資人選擇買進。」

美國聯準會（Fed）在6月調整利率展望，暗示可能未來可能降息。聯邦基金利率期貨顯示，市場推估Fed在這個月稍晚降息1碼的機率為76%。降息前景也對近來固定收益資產的漲勢提供支撐。

ETF通常追蹤數百檔債券，比起在初級市場交易個別的債權證券具有更高流動性。

貝萊德（BlackRock）ETF部門iShares美國固定收益策略主管Stephen Laipply說：「我們認為固定收益型ETF有望在接下來五年內觸及2兆美元，因為持續有機構投資人買進這些資產以分散風險。」

避險情緒升溫，促使債券ETF6月資產規模突破1兆美元。路透
避險情緒升溫，促使債券ETF6月資產規模突破1兆美元。路透
分享

ETFFed

相關新聞

不敵中國對手競爭 三星電子將在印度裁1,000人

2019-07-02 18:42

「末日博士」羅比尼：全球經濟明年仍可能陷入衰退

2019-07-02 17:45

最常被貼上IG「炫耀」的十大名車 第一名竟不是超跑！

2019-07-02 16:46

歐盟89產品 美國將追加關稅

2019-07-02 14:19

全球債務危機會一再發生！大債危機作者達利歐，解讀信用和債務如何影響經濟

2019-07-02 13:03

日本限制電子關鍵材料輸韓 最終傷到日本科技業自己？

2019-07-02 12:30

忍無可忍！日祭出「半導體限令」報復南韓，日韓關係惡化

2019-07-02 12:09

美歐貿易戰再起！空巴補貼積怨 美擬對40億美元商品加稅

2019-07-02 12:05

美國與中國貿易戰休兵 砲口一轉對準歐盟

2019-07-02 10:52

經濟解析／半導體股漲這麼猛 接下來就等財報見真章

2019-07-02 10:43

伊凡卡G20爭曝光遭嘲諷！上川習會談判桌 還踏進北韓

2019-07-02 10:41

股神巴菲特慈善捐款不停歇 再捐逾千億

2019-07-02 09:37

美元在紐約勁揚 在亞洲又因貿易爭端又起而走弱

2019-07-02 07:39

WSJ揭蘋果設計長離職內幕 庫克痛批「荒謬」

2019-07-02 07:37

貿易戰休兵推升美股 標普500指數創歷史新高

2019-07-02 06:46

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

沃爾瑪員工升遷…VR決定

2019-07-02 00:50

菲國富豪 搶賺寵物財

2019-07-02 00:50

用App偵測肌膚狀態…資生堂讓保養更有智慧

2019-07-02 00:50

應材收購日商 強攻5G設備

2019-07-02 00:50

氣候變遷 衝擊水力發電

2019-07-02 00:48

澳洲下修出口量 鐵礦砂大漲

2019-07-02 00:48

金價摜破1,400美元

2019-07-02 00:48

OPEC+擬延長減產 油價飆

2019-07-02 00:48

歐亞六月製造業PMI萎縮擴大

2019-07-02 00:18

日韓貿易戰？大陸可能是贏家

2019-07-01 23:59

徵用工賠償交惡 日管制半導體3材料輸韓

2019-07-01 23:52

南韓出口跌幅 三年半最大

2019-07-01 23:31

伊朗油長：在解除制裁前　伊朗還未準備好跟美國談判

2019-07-01 23:31

川普欲修美日安保條約 不利安倍修憲計畫

2019-07-01 23:08

比特幣今年一枝獨秀 其他加密幣慘兮兮

2019-07-01 22:51

「俠客」歐尼爾因不喝咖啡 犯下畢生最大投資錯誤！

2019-07-01 18:54

影／酷暑冰風暴！雹雨襲墨國 街道如冰川

2019-07-01 18:27

Fed決策 緊盯就業報告

2019-06-30 23:49

下半年經濟 美強歐日疲弱

2019-06-30 23:49

油價三利空 漲不動

2019-06-30 23:47

越南、歐盟自貿協定 達陣

2019-06-30 23:47

基金經理人 上月減股增債

2019-06-30 23:47

特斯拉電動車 買氣鬆動

2019-06-30 23:47
看更多

熱門文章

川金會、G20…川普拉著伊凡卡踩外交地雷 全球傻眼

2019-07-02 11:00

扯！藏飛機起落架9小時 偷渡客在倫敦高空跌落摔死

2019-07-02 08:54

爸用大絕招阻止女兒穿熱褲上學 網友：最棒的教育

2019-07-02 13:20

影／未來人類長怎樣？ 科學家用模型告訴你：超嚇人！

2019-07-02 13:10

WSJ揭蘋果設計長離職內幕 庫克痛批「荒謬」

2019-07-02 07:37

影／伊凡卡G20出糗 想加入多國領袖群聊被無視

2019-07-02 16:54

乘客看傻！搭地鐵竟自備球桌 情侶激戰過程被po網

2019-07-02 12:34

杜拜公主、王妃都出逃！杜拜酋長妻子攜12億元逃亡德國

2019-07-02 15:16

從1996台海危機看問題 澳洲學者建議核武抗中

2019-07-02 15:54

2歲女童跌落鱷魚池 竟被啃到剩一顆頭顱

2019-07-02 10:42

20歲金髮妹「泳衣穿反」私處狂放送！天然呆問廠商：設計是這樣？

2019-07-02 17:07

低價奢華玩巴黎倫敦 當地人教你妙招

2019-07-01 23:39

13歲少女腹痛就醫才知懷胎3個月 生父是70歲阿伯

2019-07-02 15:56

傳美國立場軟化 擬接受北韓擁核

2019-07-01 21:54

比特幣今年一枝獨秀 其他加密幣慘兮兮

2019-07-01 22:51

「泰國黑寡婦」虐殺5日本丈夫…冤魂不散成陰宅 鄰居：住不久

2019-07-02 16:33

禁捕31年…日本恢復捕鯨 民眾還吃嗎？

2019-07-02 00:19

23歲女大生遭謀殺焚屍 兇嫌疑想在家打造屠宰屋

2019-07-02 10:27

比四分之一個台北還小！全球唯一沒有紅綠燈的國家 交通卻超順

2019-07-02 15:07

貿易戰休兵推升美股 標普500指數創歷史新高

2019-07-02 06:46

川普閱兵夢將成真！國慶日出動F-35戰機、M1戰車秀肌肉

2019-07-02 11:33

伊凡卡G20爭曝光遭嘲諷！上川習會談判桌 還踏進北韓

2019-07-02 10:41

台灣對他而言是王牌？ 兩岸觀察家分析：川普的談判策略與背後算計

2019-07-02 11:53

美歐貿易戰再起！空巴補貼積怨 美擬對40億美元商品加稅

2019-07-02 12:05

安撫鷹派 白宮擬發「暫時許可」給華為

2019-07-02 00:11

美國與中國貿易戰休兵 砲口一轉對準歐盟

2019-07-02 10:52

美解除部分制裁 換北韓凍結核武？

2019-07-01 23:54

伊凡卡G20峰會遭冷落 影片瘋傳引發網友修圖惡搞

2019-07-02 14:05

英沙皮狗166米懸崖墜下失蹤 靠吃樹枝石頭保命 45天後奇蹟回家

2019-07-02 13:14

捷克法院裁決 8名台籍電信詐欺嫌犯遣送中國

2019-07-02 08:40

川普：美中貿易談判已開始；不再考慮關稅對付墨西哥

2019-07-02 06:18

彭博資訊專欄／川習會只能讓市場喘口氣

2019-07-02 01:56

沃爾瑪員工升遷…VR決定

2019-07-02 00:50

美中展開貿易磋商 川普：協議必須對美較有利

2019-07-02 08:46

影／板門店媒體亂鬥 北韓攝影師「卡位」激怒外媒

2019-07-02 15:39

輝達證實 7奈米GPU將下單三星

2019-07-02 17:39

股神巴菲特慈善捐款不停歇 再捐逾千億

2019-07-02 09:37

最常被貼上IG「炫耀」的十大名車 第一名竟不是超跑！

2019-07-02 16:46

應材收購日商 強攻5G設備

2019-07-02 00:50

全球科技業者湧入越南設廠 台灣衣鞋廠為何反其道而行

2019-07-02 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top