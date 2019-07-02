全球科技業者湧入越南設廠 台灣衣鞋廠為何反其道而行

2019-07-02 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



成衣與製鞋業者放慢、甚至停止在越南的擴張腳步。路透 分享 facebook 在蘋果（Apple）等全球科技巨擘紛紛尋求將生產線遷往越南之際，成衣與製鞋業者卻放慢、甚至停止在越南的擴張腳步，原因是擔憂美中貿易戰將間接提高取得土地與人力的成本。

越南是許多成衣與製鞋製造商的最大生產基地，Nike、愛迪達（Adidas）、優衣庫（Uniqlo）、H&M等國際品牌都是這些業者的客戶。但蘋果、戴爾（Dell）、Google、亞馬遜的供應商希望前往越南設廠，以規避關稅，預料對當地土地、人力的競爭可能因此加劇。

日經亞洲評論報導，台灣成衣大廠儒鴻副總羅仁傑表示，儒鴻將停止在越南擴產，「今年起我們不會提高旗下越南工廠的產能，仍在尋找在其他國家的投資機會」。目前儒鴻的生產線集中在台灣與越南。儒鴻的客戶包括Nike、Under Armour等品牌。

製鞋代工巨擘寶成發言人指出，越南的土地成本逐年走高，未見回落跡象；「長期而言，我們認為越南的產能與人力沒太多成長空間」。

去年寶成製造3.26億雙鞋子，越南產線的比率占46%，但今年第1季比重已降至43%，印尼廠區的比率則從37%升至41%。儘管如此，寶成認為轉移產線是治標，生產自動化才是治本。

另一家台灣製鞋廠商的主管則說：「我們確實有點擔心科技公司進入越南，認為此舉可能提高徵才成本與徵人難度，但你又不能總是將生產線遷至勞動力較便宜的國家」。

除了貿易戰的影響以外，越南政府的數據顯示，過去10年越南的最低工資從每月100萬越南盾（43美元）調漲至418萬越南盾。政府並要求製造商每年調漲員工薪資的幅度須高於10%。