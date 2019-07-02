「末日博士」羅比尼：全球經濟明年仍可能陷入衰退

2019-07-02 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學教授羅比尼。 路透 分享 facebook 儘管在大阪「川習會」後美中貿易休兵並同意恢復談判，但有「末日博士」稱號的紐約大學經濟學教授羅比尼仍認為，美中貿易戰以及地緣政治緊張引發的油價飆升，有可能在明年將世界經濟拖入衰退。

羅比尼接受彭博電視訪問說：「對全球經濟而言，這是個令人提心吊膽的時刻。」他預期，明年就會遭到衰退衝擊。

在美中兩國恢復貿易談判之際，股票正在傳達各國央行將支持經濟的信心。 但羅比尼認為，貨幣決策者因應衝擊的能力遭削弱，因為基準利率仍處於歷史低點（在某些國家甚至是負利率）。 他並表示，債台高築也會造成使各國政府綁手綁腳。

他說，樂觀情緒可能會「像其他經濟衰退一樣」崩潰。 他並表示，可能需要更多的非傳統貨幣政策。

羅比尼說，在貿易方面，去全球化隱隱浮現，因為一旦美中貿易談判破裂，世界各國必須在兩國之間選邊站。他指出，美中這種分手，就像當年美國和蘇聯的反目一樣，會很難看。

羅比尼說，除此之外，來自伊朗的緊張將導致原油價格上漲，加上成長趨緩，將升高發生1970年代那種停滯式通膨（stagflation）的前景。

羅比尼在台北舉行的亞洲區塊鏈高峰會上重申他對虛擬貨幣的懷疑。 他在會中表示：加密貨幣交易存在「大規模、大量的價格操縱」。他說，至於區塊鏈，「是有史以來最被過度渲染的技術，不過是個經美化過的試算表」，「沒有人在使用，也不會有人使用」。