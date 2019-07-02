美中貿易雖休兵 投資人該如何調整股市作戰計畫？

2019-07-02 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普與中國國家主席習近平已宣告美中貿易戰休兵，使股市多頭大受鼓舞。但分析師認為，謹慎的投資人應趁此時展望未來，預作妥善的規劃。

投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）在MarketWatch網站撰文表示，觀察美股技術線圖得知，美中休兵激發市場樂觀氣氛，美股已浮現「買進」訊號，道瓊工業指數下一個挑戰的目標是29,000點，若能突破則接下來可能上探32,000點，儘管不太可能是一路扶搖直上。

艾羅拉指出，目前有兩大助漲因素支持美股盤勢向上攻堅。一，市場預期美國與中國未來可望敲定一項良好的協議。二，市場也認定，美國聯準會（Fed）將大舉調降利率。

但艾羅拉分析貿易休兵相關報導後認為，中國在長期經濟發展目標上，完全沒有顯示願意退讓的跡象。他指出中國可能按部就班採取以下步驟：

• 美中貿易休兵讓中國爭取到更多的緩衝時間。

• 中國將利用這些時間降低對美國的依賴，可能聚焦於目前美商占優勢的半導體領域，這些美商包括高通（Qualcomm）、超微（AMD）、美光（Micron）和應用材料（Applied Materials）。

• 一旦中國補強原有的弱項，也就減少了未來向美方要求屈服的動機。

另一方面，從前國角度來看，2020年總統大選腳步愈來愈近，競選連任的川普將面臨「二擇一」的選擇：是要決定「接受一份爛協議」，力保美國經濟景氣持續擴張？還是「寧缺勿濫」？但在不簽貿易協議的情況下，美國經濟遭受的傷害可能在大選前浮現。

以下是幾個觀察重點：

• 股市是短視的，目前由追逐動能股的一般群眾（momentum crowd）主導盤勢。

• 川普向來認為股市榮枯是他施政成功的重要評量指標。

• 股市將要求美國與中國簽署貿易協議，無論是好協議還是爛協議。

• 蘋果是美中貿易休兵的一大受惠者，其他在中國事業不大的大型科技股如臉書、Google、亞馬遜，股價也隨大盤而勁揚。

基於以上原因，艾羅拉認為，美國與中國簽爛協議的可能性最高。不過，美中最後簽不成協議的可能性也不低，投資人不應排除這種可能，因為川普行事作風令人捉摸不定，最後仍有可能決定著眼於美國的長期利益。

綜合研判，艾羅拉認為，美中簽署好協議的可能性很低。要因應這種可能的結果，他建議投資人採取以下步驟：

• 緩緩提高現金部位，並隨著市場行情走高而逐漸增加避險措施。

• 目前而言，維持投資組合多元化以分散風險，續抱優質的長期投資標的。

• 視經濟數據強弱調節持股，例如7月的重要數據包括就業報告、ISM製造業景氣數據和國內生產毛額（GDP）報告。

• 企業財報季將展開，把握獲利數據帶給市場驚喜或詫異的機會。

• 聚焦於可能受惠的新興市場，例如印度、越南和印尼。

• 物色有併購利多題材的投資標的，這在市況詭譎多變時每每是屢試不爽的獲利策略。