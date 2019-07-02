最常被貼上IG「炫耀」的十大名車 第一名竟不是超跑！

2019-07-02 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



社群媒體Instagram（IG）上有4,500萬張關於汽車的照片，英國車險業者Veygo找出哪十輛車最常被貼上網「炫」一下，結果令人訝異，拔得頭籌的並不是超跑，且在名單中超跑只占據一位。

最常被貼上IG的是福特肌肉車野馬，達1,190萬則貼文。藍寶堅尼的Aventador是唯一上榜的超跑，且僅排上第九名。

車險業者Veygo代表向CNBC表示：「我們本來以為資料會出現許多超跑，比如說法拉利。但一旦我們進一步檢驗資料，並用邏輯推斷，這其實很合理，因為一般人沒有超跑，或沒有跟超跑接觸的機會來拍照。」

福特野馬依不同等級要價落在26,670美元至47,810美元間，藍寶堅尼 Aventador則是名單上最昂貴的車，起售價高達421,145美元。

Veygo先彙整300輛現行車種及熱門車種的清單，並針對每輛車搜尋相關的兩組主熱門題標籤（hashtag，#），主要是車名、車名與該品牌名，還會納入一些車輛的綽號，最後將這兩組主題標籤加總，得到下列名單結果。