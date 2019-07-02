最常被貼上IG「炫耀」的十大名車 第一名竟不是超跑！
社群媒體Instagram（IG）上有4,500萬張關於汽車的照片，英國車險業者Veygo找出哪十輛車最常被貼上網「炫」一下，結果令人訝異，拔得頭籌的並不是超跑，且在名單中超跑只占據一位。
最常被貼上IG的是福特肌肉車野馬，達1,190萬則貼文。藍寶堅尼的Aventador是唯一上榜的超跑，且僅排上第九名。
車險業者Veygo代表向CNBC表示：「我們本來以為資料會出現許多超跑，比如說法拉利。但一旦我們進一步檢驗資料，並用邏輯推斷，這其實很合理，因為一般人沒有超跑，或沒有跟超跑接觸的機會來拍照。」
福特野馬依不同等級要價落在26,670美元至47,810美元間，藍寶堅尼 Aventador則是名單上最昂貴的車，起售價高達421,145美元。
Veygo先彙整300輛現行車種及熱門車種的清單，並針對每輛車搜尋相關的兩組主熱門題標籤（hashtag，#），主要是車名、車名與該品牌名，還會納入一些車輛的綽號，最後將這兩組主題標籤加總，得到下列名單結果。
●第十名：Audi R8，290萬則貼文
●第九名：藍寶堅尼 Aventador，300萬則貼文
●第八名：BMW M4，340萬則貼文
●第七名：雪佛蘭Corvette，396萬則貼文
●第六名：雪佛蘭Camaro，460萬則貼文
●第五名：Jeep Wrangler，510萬則貼文
●第四名：BMW M3，580萬則貼文
●第三名：日產GTR，700萬則貼文
●第二名：本田喜美，740萬則貼文
●第一名：福特野馬，1,190萬則貼文
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