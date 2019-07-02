日本限制電子關鍵材料輸韓 最終傷到日本科技業自己？

2019-07-02 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日本對南韓實施新的出口管制，不僅不利南韓業者出貨，還可能影響全球的供應鏈，最終還可能傷到日本電子業者自己。

從南韓考慮祭出報復措施，並準備讓南韓晶片業者自己承擔立即面臨的威脅看來，這場貿易爭端短期不會善了。

日本昨天宣布，將加強管制聚醯亞胺（PI）、光阻劑（resist）、氟化氫（hydrogen fluoride）等三大關鍵電子材料輸出南韓，7月4日起生效。日經新聞報導，南韓晶片業者通常只維持一到兩個月原材料庫存。日經引述消息人士透露，若3月無法從日本取得必須必要的材料，SK海力士將被迫停產。

其中的影響牽動全球，南韓業者掌握全球動態隨機存取記憶體（DRAM）70%的市場，在NAND快閃記憶體市占率也有50%。蘋果（Apple）和華為品牌的行動電話、惠普和聯想的個人電腦，乃至於Sony和Panasonic電視機，都需要這些元件。

日本電子設備業一位代表告訴日經新聞：「如果南韓記憶晶片供貨延遲，蘋果iPhone產量下滑，對我們的零件業績也會有影響。」

彭博行業研究（BI）認為，在其他供應商填補供料缺口前，三星電子和SK海力士晶圓生產可能因此減緩，但一時性中斷對這兩家公司的獲利影響有限，因為他們為去化庫存，已經減少晶圓產量，轉進新的製程也有助緩和衝擊。

此外，隨美國放寬對華為禁令，三星電子行動電信事業間接受益的效益可能消退，但記憶晶片需求也可望因美中貿易戰休兵而回升，這更攸關三星電子下半年獲利。