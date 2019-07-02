美國與中國貿易戰休兵 砲口一轉對準歐盟

2019-07-02 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易戰休兵後僅數日，美方把砲口轉向歐盟，擴大對歐盟商品報復性關稅清單，使波音、空中巴士違法補貼爭議引發的貿易衝突，面臨升級風險。

美國貿易代表（USTR）辦公室周一公布可能加徵關稅的約40億美元歐盟商品追加清單，以報復歐盟對空巴飛機的補貼。新增產品清單包括櫻桃、肉類、奶酪、橄欖、義大利麵、威士忌、鑄鐵管等。

美國和歐盟自2004年起互控違法補貼飛機製造業者，訴諸世界貿易組織（WTO），讓這起長達15年的跨大西洋貿易爭端走上針鋒相對制裁之路。

WTO今年3月裁定，美國持續提供波音公司減稅優惠補貼；WTO也裁定，歐盟對空中巴士的補貼違規，預計今年夏季將對美方所提的制裁要求做出裁決。

歐盟表示，WTO的裁定證明，波音持續接受非法補貼；美國則表示，這證明美國只有一項措施違反規定，即華盛頓州提供每年價值約1 億美元的減稅優惠。

歐盟今年4月公布可能加徵關稅的美國商品初步清單，規模約120億美元，清單瞄准川普「票倉」各州的農產品，還包括番茄醬、堅果、電玩主機和自行車踏板。

USTR今年4月也公布約210億美元歐盟商品徵關稅清單，今年5月舉行聽證會後，確定了對歐盟商品加徵關稅目標。現在追加清單項目，目的是要在大型民航機補貼上，「落實美國在世界貿易組織（WTO）和歐盟爭訟的權利」。

USTR估計，歐盟對空巴的補貼，每年造成美國約110億美元的經濟損失。