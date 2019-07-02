經濟解析／半導體股漲這麼猛 接下來就等財報見真章

2019-07-02 10:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



受到美國總統川普放寬華為向美企業採購零組件的激勵，美國的華為供應商率晶片股大漲，也帶動美股全面走揚。費城半導體指數既已從上季諸多利空消息再站起來，真實的業績表現如何，將在接下來幾周財報一見真章。

費城半導體指數周一大漲2.6%，連續四日上漲，距離4月所創的歷史高峰只差6%。華為概念股在中國布局較深漲勢最厲，博通（Broadcom）和台積電各漲4.3%和5.6%，對費半上漲貢獻最大。

●除華為利多外，半導體股真的好轉了嗎？

據美國半導體工業協會（SIA）統計 ，5月整體產業的銷售額為330億美元，較4月成長7.1%。5月較去年同期仍衰減達14.5%，但降幅小於4月的17.7%。

摩根士丹利發布報告說，此數字表明經過「異常疲弱的4月」後，「正浮現若干生氣」。並表示「此銷售數字連同微處理器、邏輯、記憶晶片在內的產品 ，都比預期來得早」。不過，摩根士丹利仍對晶片股抱持審慎看法，認為「產業景況仍相當嚴峻」。

●財報見真章

接下來公布半導體業第2季財報將一見真章。Raymond Jaymes分析師 Chris Caso指出，他預料「大多數半導體公司在本月的財報季將下修財測」。IDC總裁 Crawford Del Prete則認為，「元件整體需求仍在」，他告訴Business Insider說：「需求雖不是一飛衝天，但漸漸轉為優於預期。」

●資料中心用晶片需求是關鍵

Del Prete 預料，資料中心需求仍持續鬆弛。英特爾（Intel）和輝達（Nvidia）上一次公布財報時，都預料伺服器和資料中心其他設備用晶片的需求疲弱，他們這次怎麼看需求，將是一大關注焦點。

Moor Insights and Strategy的 Patrick Moorhead說：「對資料中心晶片製造商而言，我看好超大資料中心需求會再回升。」除英特爾和輝達之外，超微在資料中心也布局很深。

●美中貿易仍是晶片業最頭痛的問題