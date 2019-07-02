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伊凡卡G20爭曝光遭嘲諷！上川習會談判桌 還踏進北韓

2019-07-02 10:41聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美國總統川普上周讓女兒伊凡卡在日本大阪20國集團（G20）峰會、川習會和川金會等重要場合擔任要角，給任人唯親譜寫出新高度，遭外界冷嘲熱諷。

法國政府周六（29日）釋出G20峰會期間的一段影片，伊凡卡突兀插進法國總統馬克宏、英國首相梅伊、加拿大總理杜魯多，和國際貨幣基金總裁拉加德的對話當中，他們雖力求保持表面禮數，但臉上表情足以說明內心想法，拉加德尤顯不耐。此次峰會各國領袖大合照，伊凡卡也入鏡。

川普甚至讓伊凡卡坐上川習會談判桌。   

隔天，37歲的伊凡卡趁著父親川普和北韓領導人金正恩在兩韓非軍事區會面，成為少數踏足北韓領土的美國人之一。她形容此一事件「超現實」。

然後，在探訪美國在南韓的駐軍時，川普邀伊凡卡上台時承諾：「她將搶走所有風采。」

但外交專家不開心。他們指出伊凡卡欠缺外交經驗和訓練，上述肆無忌憚的安排將損害美國信譽。

歐巴馬時期的前美國國安事務特助普萊斯（Ned Price）表示：「川普在白宮裡讓親友包圍當軍師是一回事，讓他的女兒在各國領袖面前代表美國是另一回事。」

他補充說：「這讓川普形象大打折扣，他竟讓伊凡卡出現在這種場合，對伊凡卡的形象也不妙，顯示她缺乏涉入沒頂深水的自覺。此事更不利於美國，我們居然由沒有相關資歷的非民選官員所代表。」

伊凡卡在白宮官網上名列「總統顧問」，專注「婦女及其家庭的教育和經濟賦權議題」。她多次到海外訪問，會在自己的社群網站Instagram上宣傳。外界揣測她是否在鋪陳自己未來的政治前途。川普今年稍早受訪時曾說：「如果她想競選總統，我認為她會很難擊敗。」

此次G20，有幾位國家領導人的配偶也陪同與會，美國第一夫人梅蘭妮亞缺席，伊凡卡的角色因此變得很模稜兩可。但美國民主黨眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）批評：「身為某人的女兒並非職涯資歷。」

伊凡卡夫婿庫許納的影響力也不小，他最近剛在一場於巴林舉辦但巴勒斯坦官員杯葛的會議上，發布美國中東和平計畫的一部分，該計畫遭廣泛嘲諷。

https://www.youtube.com/watch?v=tf20wypum5o

美國第一千金伊凡卡（右）坐上川習會談判桌。法新社
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美國第一千金伊凡卡出現在G20峰會、川習會談判桌以及川金會上，美國各大媒體痛批極...
美國第一千金伊凡卡出現在G20峰會、川習會談判桌以及川金會上，美國各大媒體痛批極不恰當，社群媒體也極盡嘲諷之能事。歐新社
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伊凡卡突兀插進馬克宏、梅伊、杜魯多，和拉加德的對話當中，拉加德顯得不耐煩。取自 ...
伊凡卡突兀插進馬克宏、梅伊、杜魯多，和拉加德的對話當中，拉加德顯得不耐煩。取自 YouTube
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伊凡卡坐在川普與安倍之間，出現尷尬畫面。法新社
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川普探訪駐南韓美軍時介紹伊凡卡上台。路透
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伊凡卡川普G20峰會

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