股神巴菲特慈善捐款不停歇 再捐逾千億

2019-07-02 09:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



「股神」巴菲特的波克夏公司周一宣布，巴菲特將捐出價值約36億美元（新台幣1,160億元）的股票給五家慈善基金，繼續履行他捐出大部分財產行善的承諾。

波克夏公司表示，巴菲特準備把個人持有的波克夏A股11,250股轉換為約1,690萬股B股，捐出其中1,680萬股給「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation）、蘇珊湯普森巴菲特基金（Susan Thompson Buffett Foundation）、「薛伍德基金會」（Sherwood Foundation）、霍華德．巴菲特基金會（Howard G. Buffett Foundation）與「諾瓦基金會」（NoVoFoundation）。

巴菲特先前承諾，要把自己持有波克夏股分中的85%捐給這五家慈善基金，其中多數將捐給蓋茲基金會。去年和前年，巴菲特累計約已捐出66億美元給這五個基金會。