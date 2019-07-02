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OPEC延長減產 油價上揚 貿易疑慮緩解打壓金價

2019-07-02 08:05經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

油價周一走高，主因石油輸出國組織（OPEC）決定把減產協議延長九個月，但對供給過剩的疑慮令漲幅縮減。金價挫跌，因美中恢復貿易談判，美元走強，市場轉向風險資產。

布蘭特原油期貨上漲0.32美元或0.49%，結算價報每桶65.06美元，盤中觸及66.75美元。西德州原油期貨上漲0.62美元或1.065，結算價報每桶59.09美元，盤中觸及逾五周高點60.28美元。

OPEC在維也納會議上將減產協議延至明年，主因全球原油需求的成長力道疲軟，美國頁岩油的產量又激增。OPEC定於周二與俄羅斯等其他非OPEC產油國舉行會議，討論在美國石油產量飆升之際削減供應的問題。

OPEC閉門會議持續了六個多小時，引發疑慮。俄羅斯總統普亭上周提前宣布，已與沙烏地阿拉伯達成延長減產協議最多九個月，俄國此舉引發伊朗石油部長桑賈尼質疑，並警告俄羅斯「單邊主義」可能導致OPEC瓦解。

CHS Hedging LLC能源市場分析師Tony Headrick表示：「油價從盤中高點回落，因OPEC會議遲不結束，顯示可能存在某種形式的分歧，令市場焦慮。」

金價周一挫跌近2%，美國和中國同意恢復貿易談判後，美元走強，投資者人湧向高風險資產。

黃金現貨下跌1.66%，至每英兩1,385.75美元。美國黃金期貨收跌1.7%，至每英兩1,389.30美元。

美國總統川普和中國國家主席習近平在20國集團（G20）峰會期間會晤後，川普暫緩對另外3,000億美元中國輸美商品加徵關稅，並鬆綁華為禁令。中國則同意購買美國農產品，數量不詳。

美中貿易戰休兵，全球股市應聲上揚，美元走高，抑制避險資產的吸引力。

Cabot Wealth Management首席投資官Rob Lutts表示：「地緣政治轉向正面，美元走強，對黃金產生了負面衝擊。」

OPEC俄羅斯金價

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