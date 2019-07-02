美元在紐約勁揚 在亞洲又因貿易爭端又起而走弱

2019-07-02 07:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美元周一勁升，美國製造業數據比預期好，而隨著美國和中國同意重啟貿易談判，美國公債殖利率攀升。不過，傳出美國對歐盟加徵關稅後，美元兌日圓又開始走貶。

美國貿易代表署提出對歐盟89項稅目追加關稅的清單，相當於40億美元的貿易規模，目的是要在大型民航機補貼上，「落實美國在世界貿易組織（WTO）和歐盟爭訟的權利」。受此消息影響，日圓兌美元升值0.2%至108.28。

紐約時間下午5:00，美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.7%至96.844。由於風險偏好改善並且瑞士6月製造業指數低於預期，瑞郎在六種貨幣中表現最差。

美元兌瑞郎上漲1.2%，報0.9877瑞郎。

美國ISM製造業指數6月跌至2016年10月以來的最低點，但跌幅小於分析師的預期；亞洲和歐洲的數據則顯示全球製造業在第2季末再次受衝擊。

歐元兌美元下跌0.8%，報1.1286美元，盤中創下3月22日來最大跌幅。美元兌日圓上漲0.6%，報108.45日圓，盤中一度漲0.6％至108.53，為自6月19日以來的最高點，受空頭回吐刺激。英鎊兌美元下跌0.4%，報1.2641美元，英國製造業PMI下降至2013年以來的最低點。