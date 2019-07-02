台股ADR漲跌互現 台積電率費半大漲5.6%

2019-07-02 07:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一漲跌互現，台積電率半導體股大漲，費城半導體指數大漲2.7%。

台積電ADR大漲5.6%，高出台股的溢價拉大為3.2%。

美股周一上漲，標普500指數締造收盤歷史新高，主因美中貿易戰休兵，但收盤回吐盤中

漲幅，因製造業指標顯示美國成長放緩。

道瓊工業指數上漲117.47點或0.44%，至26,717.43點；標普500指數上漲22.57點或0.77%

，至2,964.33點；那斯達克指數攀升84.92點或1.06%，至8,091.16點。

台灣加權股價指數昨天大漲164.63點收10,895.46點，台積電漲4%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 65.50 +7.09 66.10 -0.90

友達 AUO 9.14 -0.34 9.37 -2.49

中華電 CHT 113.08 -0.08 113.00 0.07

台積電 TSM 256.32 +5.64 248.50 3.15

聯電 UMC 14.06 +2.71 14.35 -2.02

資料來源：彭博