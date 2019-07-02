美政府為空巴補貼爭議 擬對40億美元歐盟產品加徵關稅

2019-07-02 06:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國貿易代表署提出對歐盟89項稅目追加關稅的清單，相當於40億美元的貿易規模，目的是要在大型民航機補貼上，「落實美國在世界貿易組織（WTO）和歐盟爭訟的權利」。