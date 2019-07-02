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貿易戰休兵推升美股 標普500指數創歷史新高

2019-07-02 06:46經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周一上漲，標普500指數締造收盤歷史新高，主因美中貿易戰休兵，但收盤回吐盤中漲幅，因製造業指標顯示美國成長放緩。

道瓊工業指數上漲117.47點或0.44%，至26,717.43點；標普500指數上漲22.57點或0.77%，至2,964.33點；那斯達克指數攀升84.92點或1.06%，至8,091.16點。

上周美國總統川普和中國國家主席會面後，投資人樂觀認為美中貿易談判將取得進展。川普宣告美中已「重新回到正軌」，美方無限期暫停對3,000億美元中國輸美商品加徵關稅，也決定允許美國企業出售沒有重大國安問題的售設給華為。另外，中國同意採購更多美國農產品。

不過，股市回吐盤中漲幅，數據顯示，美國6月製造業成長放緩，而歐洲和亞洲大部分地區的工廠活動萎縮。

Robert w . Baird投資策略師Willie Delwiche表示：「美中恢復貿易磋商，貿易不確定性消退，市場通常會如此反應。」

QMA投資組合經理兼董事總經理Ed Campbell表示：「美中恢復貿易談判帶來的漲勢可能是短暫的，市場關切焦點將轉向疲軟的成長數據。」

費城半導體指數上漲2.65%，科技股上漲1.45%，蘋果上漲1.83%，美光上漲3.9%。

工業股表現落後，因美國製造業指數顯示上個月訂單指標停滯。

波音下跌2.1%，據傳聯邦檢察官要求該公司提供有關南卡羅萊納州工廠的787 Dreamliner客機生產紀錄。

美中貿易戰休兵，助標普500指數周一創收盤新高。　路透
美中貿易戰休兵，助標普500指數周一創收盤新高。　路透
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