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這一國的億萬富豪 上半年發大財的速度領先全球

2019-07-01 23:34經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

法國今年上半年籠罩在動盪中，上千名民眾上街抗議財富分配不均，要求提高工資和退休金。不過，法國的億萬富豪今年上半年可說是口袋賺飽飽。

根據對全球500大富豪財富排名的彭博億萬富豪指數，榜上14名法國富豪今年上半年總資產淨值增加780億美元，增幅為34.6%，居全球之冠，增幅幾乎是中國17%的兩倍，也遠高於美國的15%。

法國精品龍頭路易威登（LVMH）執行長阿諾特和美妝巨擘萊雅集團（L'Oreal）繼承人梅耶，這兩人的總資產淨值就增加530億美元。

中國的精品需求保持強勁和路易威登股價今年以來上漲45%等因素，助阿諾特的身價大漲，上月剛加入私人財產逾千億美元的富豪俱樂部，直追亞馬遜（Amazon）執行長貝佐斯和微軟創辦人蓋茲（Bill Gates）。

富豪淨資產增幅第二高的是泰國，增幅為33%，主要是拜泰國TCC集團執行長蘇旭明和波灣能源開發公司（ Gulf Energy Development）執行長拉塔納瓦迪所賜。新加坡以31%位居第三，日本富人們的財富則增加24%。

蘇旭明的淨資產增加40億美元至165億美元，受惠於泰國釀酒公司（Thai Beverage）的持股上半年勁升38%。拉塔納瓦迪的淨資產則增加23億美元，受惠於投資越南看見成果和名下公司股價上半年飆漲51%。

中國精品需求續強，且路易威登股價今年以來上漲45%等因素，使阿諾特的身價大漲，上...
中國精品需求續強，且路易威登股價今年以來上漲45%等因素，使阿諾特的身價大漲，上月剛加入私人財產逾千億美元的富豪俱樂部。 路透
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法國泰國退休金

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