歐亞六月製造業PMI萎縮擴大

歐元區6月製造業景氣連續第五個月萎縮。（路透） 分享 facebook

亞洲主要國家的工廠活動在六月萎縮，歐元區六月製造業景氣也連續第五個月萎縮，且萎縮幅度擴大，凸顯美中貿易衝突對製造業的衝擊，也代表經濟成長展望難以在短期內回升。

IHS Markit 昨天公布台灣、日本、南韓與馬來西亞六月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），都在代表景氣榮枯分界值的五十以下進一步下滑，顯示工廠產出萎縮幅度擴大。此外，歐元區六月的ＰＭＩ終值為四十七點六，低於初估的四十七點八與五月的四十七點七，也是連續第五個月低於景氣榮枯分界值五十。

台灣上月ＰＭＩ跌至四十五點五，為二○一一年十一月來最疲弱；南韓跌至四十七點五，為四個月低點；日本則下滑至四十九點三，為三個月低點。財新／Markit中國六月製造業ＰＭＩ跌至四十九點四，是一月來最低。

IHS Markit的報告指出，包括電子產業在內的全球需求減弱正持續拖累亞洲採購經理人指數。儘管美中上周末同意恢復貿易談判，但分析師不認為休戰能長久緩和緊張情勢，且環伺的不確定性仍可能減損企業的支出意願。

日銀昨公布七月短觀調查顯示，日本大型製造業者第二季信心指數自十二大幅下滑至七，為近三年來低點。日本第一生命經濟研究所首席經濟學家新家義貴說：「全球製造業景氣尚未觸底。美國企業信心已轉弱，若繼續下去，可能會損害全世界經濟。」

不過，越南與菲律賓受惠於供應鏈遷往東南亞，上月製造業ＰＭＩ上揚；印度與印尼製造業景氣持續擴張但步調減緩，當地工廠較少仰賴外部需求。