伊朗油長：在解除制裁前 伊朗還未準備好跟美國談判

2019-07-01 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



人在維也納參加石油輸出國組織（OPEC）會議的伊朗石油部長桑賈尼1日說，該國不準備在美國解除制裁之前跟美國進行談判，若美國政府希望改變雙方關係，應先放棄對伊朗石油和其他地區的制裁。