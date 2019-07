川普欲修美日安保條約 不利安倍修憲計畫

2019-07-01 聯合報



路透報導,美國總統川普呼籲修訂已簽署數十年的美日安保條約,這番言論可能使日本首相安倍晉三的修憲之路複雜化。

6月29日川普在日本20國集團(G20)峰會後在記者會表示,1960年簽訂的美日安保條約「不公平」,他已當面向安倍表明應該修訂。川普表示美日安保條約規定日本遇襲時美國必須協防,但卻沒提到美國若遇襲日本應盡的義務。

川普說,他沒有想過要退出條約。川普一直認為,日本在國防上搭美國的便車。

美國正要求日本盡快達成貿易談判,美國史丹福大學國際政策講師斯內德表示,川普這番談話「可能是有意讓安倍在貿易談判居於守勢」。他補充,這個策略是否真的有效讓人懷疑。

安倍一直想修改美國主導制定的日本和平憲法,進一步使自衛隊(SDF)合法化。他曾表示,他想讓修憲草案辯論成為7月21日參議院選舉的焦點,但修憲在日本頗具爭議。日本共同社今年四月調查顯示,47%民眾認為不需要削弱規定放棄戰爭、不保有軍隊的和平憲法第九條,45%的民眾認為需要修改。

外交專家表示,美日安保條約是安倍外祖父、前首相岸信介1960年和美國簽訂,現在討論修改該條約,可能激發選民反對修改日本憲法第九條的聲浪。

岸信介當年因美日安保條約引發大眾強烈抗議,被迫下台。該條約規定美國必須協防日本,但許多日本人擔心該條約會使日本捲入更大規模的戰爭。

斯內德說:「日本人1960年反對安保條約,因為他們不想被拖進不符合日本利益的戰爭。」如今川普想要修改美日安保條約加強日本協防美國義務,「這會使安倍的修憲之路更加艱難,因為它清楚指出修憲背後的含意」。

安倍2015年投入相當高的政治資本制訂法律放寬憲法限制,使日本自衛隊1945年來首度可在海外作戰。這項法律規定如果日本面臨「生存威脅」,允許日本在美國或其他友邦遭到攻擊時協防。

安倍上月30日在和其他政黨領袖的辯論中表示:「我第一次見到川普時,就已經向他解釋日本自衛隊可以根據憲法做什麼。」

已簽訂數十年的美日安保條約規定,美國承諾協防日本,日本則提供軍事基地供美軍使用。

專家表示,川普的言論可能鼓舞日本強硬派,他們渴望加強日本軍力,面對正在崛起的中國大陸。

美國華盛頓威爾遜國際學者中心研究員中山敏弘表示:「某種意義上,這是有些日本人長久以來尋找一種『更對稱的同盟』。所以,對有些尋求日本成為更強力維安角色的人而言,這是好消息。」

但美軍或許比較不願改變現在的同盟基礎。一名日本前外交官指出:「美國國防部的專業人士看法可能和川普截然不同,他們或許不想看到日本增加軍力,因為這可能造成該地區憂心和緊張。」