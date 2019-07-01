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川普欲修美日安保條約 不利安倍修憲計畫

2019-07-01 23:08聯合報 記者羅方妤╱即時報導

路透報導，美國總統川普呼籲修訂已簽署數十年的美日安保條約，這番言論可能使日本首相安倍晉三的修憲之路複雜化。

6月29日川普在日本20國集團（G20）峰會後在記者會表示，1960年簽訂的美日安保條約「不公平」，他已當面向安倍表明應該修訂。川普表示美日安保條約規定日本遇襲時美國必須協防，但卻沒提到美國若遇襲日本應盡的義務。

川普說，他沒有想過要退出條約。川普一直認為，日本在國防上搭美國的便車。

美國正要求日本盡快達成貿易談判，美國史丹福大學國際政策講師斯內德表示，川普這番談話「可能是有意讓安倍在貿易談判居於守勢」。他補充，這個策略是否真的有效讓人懷疑。

安倍一直想修改美國主導制定的日本和平憲法，進一步使自衛隊（SDF）合法化。他曾表示，他想讓修憲草案辯論成為7月21日參議院選舉的焦點，但修憲在日本頗具爭議。日本共同社今年四月調查顯示，47%民眾認為不需要削弱規定放棄戰爭、不保有軍隊的和平憲法第九條，45%的民眾認為需要修改。

外交專家表示，美日安保條約是安倍外祖父、前首相岸信介1960年和美國簽訂，現在討論修改該條約，可能激發選民反對修改日本憲法第九條的聲浪。

岸信介當年因美日安保條約引發大眾強烈抗議，被迫下台。該條約規定美國必須協防日本，但許多日本人擔心該條約會使日本捲入更大規模的戰爭。

斯內德說：「日本人1960年反對安保條約，因為他們不想被拖進不符合日本利益的戰爭。」如今川普想要修改美日安保條約加強日本協防美國義務，「這會使安倍的修憲之路更加艱難，因為它清楚指出修憲背後的含意」。

安倍2015年投入相當高的政治資本制訂法律放寬憲法限制，使日本自衛隊1945年來首度可在海外作戰。這項法律規定如果日本面臨「生存威脅」，允許日本在美國或其他友邦遭到攻擊時協防。

安倍上月30日在和其他政黨領袖的辯論中表示：「我第一次見到川普時，就已經向他解釋日本自衛隊可以根據憲法做什麼。」

已簽訂數十年的美日安保條約規定，美國承諾協防日本，日本則提供軍事基地供美軍使用。

專家表示，川普的言論可能鼓舞日本強硬派，他們渴望加強日本軍力，面對正在崛起的中國大陸。

美國華盛頓威爾遜國際學者中心研究員中山敏弘表示：「某種意義上，這是有些日本人長久以來尋找一種『更對稱的同盟』。所以，對有些尋求日本成為更強力維安角色的人而言，這是好消息。」

但美軍或許比較不願改變現在的同盟基礎。一名日本前外交官指出：「美國國防部的專業人士看法可能和川普截然不同，他們或許不想看到日本增加軍力，因為這可能造成該地區憂心和緊張。」

他補充，東京當局依舊可以針對川普的怨言採取一些做法，包括增加日本負擔的駐日美軍費用和多買美國軍事設備。

Trump G20 President Donald Trump, left, ...
Trump G20 President Donald Trump, left, shakes hands with Japanese Prime Minister Shinzo Abe, right, as he arrives for the G-20 summit in Osaka, Japan, Friday, June 28, 2019. (AP Photo/Susan Walsh) 美國總統川普（左）6月28日在大阪G20峰會和日本首相安倍晉三（右）會面。美聯社
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川普修憲美軍

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