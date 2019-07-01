尷尬！兒子帶異性回家 遭外出老爸用手機App抓包

2019-07-01 22:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



華爾街日報報導，沙烏地阿拉伯的年輕人現在有更多空間追求愛情，這要歸功於33歲的王儲賓沙爾曼鬆綁部分保守風俗、開設電影院、開放女性駕車以及籌辦現場音樂會等。沙國宗教警察現在也不能肆意在咖啡廳、餐廳或公共場合巡邏，強迫隔離男性和女性。

社群媒體和約會App則為沙國年輕人提供了一條交友的新途徑，但愛窺探子女隱私的家長也能利用這個途徑來監控子女。

24歲的沙國青年阿布都拉就是苦主。他上個月等家人出門後，帶了一名年輕女性回家，這是相當緊張刺激的行為，因為他身處在民風保守的沙烏地阿拉伯。

他們兩人透過視訊約會應用程式（App）認識，之後開始約見面。阿布都拉有幾次趁父母不在家，約這名女網友在家裡碰面。他認為這次也能萬無一失，在家裡任意而行。但兩人獨處不到幾分鐘，阿布都拉的手機響了。

原來，阿布都拉的父親利用手機App串流家中的安全影像畫面，這兩人走在一起的場景，他父親看得一清二楚，他命令兒子送這名女性網友回家，阿布都拉只好遵照辦理。

儘管沙國民風保守，但政府從未立法管制這些事。沙國居民會因違反公共場合的禮儀規定遭到逮捕，包括被人目睹與陌生異性一起相處，但很少有遭到起訴的案例；同性關係依法要處死，但也鮮少執行。

沙國居民恪遵當地傳統，細節繁複的求婚儀式必須在家族的監督下來進行。不過，沙國年輕人通常使用假名或暱稱登入約會App，這麼一來就不會被父母和主管機關發現。

24歲的阿西斯在公家機關上班，他說自己與多數沙烏地男人一樣，少有機會認識異性。但他發現，比起親自認識其他人，他更容易透過約會App Swarm認識其他人。

Swarm目前是沙國年輕人最愛用的社交軟體之一，他們會在這個平台打卡，將旅遊地點分享給朋友，也能看到身在相同地點的其他人。