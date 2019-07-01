比特幣今年一枝獨秀 其他加密幣慘兮兮

2019-07-01 22:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



今年以來有關加幣貨幣大漲的新聞幾乎都離不開比特幣。

根據Coindesk報價，比特幣自1月以來的漲幅超過兩倍，上月26日一度飆漲至近14,000美元，終場收在12,000美元附近。近幾日劇烈震盪像極2017年年底的狂野漲勢。

自比特幣去年市值蒸發超過五分之四，其交易價格已從2017年12月的歷史高點20,000美元回落約40%。

比特幣今年與上回漲勢的關鍵差異在於其他數位貨幣的行情。比特幣2017年的飆漲態勢帶來漣漪效應：投資人同時押注許多小型的數位貨幣，希望能搭上這波漲勢。

但這回比特幣以外的加密貨幣卻沒這麼幸運。

根據追蹤2,000以上數位貨幣的CoinMarketCap.com網站，以太幣、瑞波幣（XRP）及比特幣現金的交易價格依舊較歷史高點下挫約70%至90%。近期部分加幣貨幣的價格差距不斷擴大。在最近七個交易日，比特幣大漲36%，以太幣上漲21%，瑞波幣上揚5%，萊特幣則下跌7%。

CoinMarketCap指出，原因是比特幣占加密貨幣整體市場規模從前年的33%勁增至62%，加上當前市場規模大幅縮小，從過去一度問鼎8,000億美元萎縮至3,250億美元。