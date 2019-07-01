美飲料廠 尋求回收更多塑膠

2019-07-01 22:43 經濟日報 實習編譯廖文楷╱即時報導



標榜包裝採用回收塑膠的飲料公司，如今面臨回收容器不足的窘境。美國飲料罐與食品包裝常用的塑膠總量達到60億磅，但回收的比率不到三分之一。

塑膠回收組織（APR）表示，大型食物、飲料製造商尚需四到五倍回收塑膠，才能滿足消費者「低廢棄、高回收」的產品包裝要求。可口可樂公司、北美雀巢飲用水、百事可樂等公司，預計近年內將擴大使用回收塑膠。

然而，用來製作寶特瓶的原料聚乙烯對苯二甲酸酯（PET）總產量已停滯多年。百事零售部經理西蒙羅登（Simon Lowden）說，我們需要回收更多PET，這無疑是一大挑戰。

可口可樂、百事可樂等瓶裝飲料公司，每年花費數百萬美原，透過「回收合作夥伴」（Recycling Partnership）等組織，改善街邊廢棄物回收服務。例如出資於城市各區派設檢查隊，在回收前檢查廢瓶罐是否洗淨，或在回收率較低的區域推廣回收教育、支付回收車費用。

不過，數十年來，飲料大廠卻一再反對最有效率的「回收金退費機制」，亦即消費者只要將空瓶攜回銷售店家，就能換取回收金。他們雖承認這項機制確實有助回收，實際上卻是變相收稅，政府得以取得每年未退回的數百萬回收金。

此外，這亦增加業者額外物流成本。容器回收協會指出，美國有十州推行回收金退費政策，每年寶特瓶回收量達全美三分之一，其回收率高於推行街邊回收的州，且再製為食品飲料容器的比例亦較高，因為街邊回收較可能收到較多無法再生的材質。在加州，透過回收金退回機制，每年70%的飲料瓶是經回收再製而成。

去年中國官方提高美國廢料進口標準，導致國內廢料市場供過於求，廢料價格持續下降，街邊回收服務的費用也因而提高。產業分析師表示，較高的回收率有助於穩定回收計畫，但同時減少政府部門提供回收服務的誘因。目前仍有大約三分之一的美國家戶無法享受回收服務，進而使食物飲品公司的回收塑膠供給難以提升。

全美第二大垃圾處理廠Republic Services去年透過街邊回收而來的寶特瓶，約佔美國寶特瓶回收總量14%。該公司目前正和市政府重新協商更具經濟效益的回收合約，執行長唐諾史來格表示，民眾想要做回收是好事，但得自掏腰包。