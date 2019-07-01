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美券商：關稅爭端解決 蘋果幾個月內最多可漲25美元

2019-07-01 20:00經濟日報 記者易起宇╱即時報導

洛杉磯券商Wedbush分析師Dan Ives表示，若美國與中國的關稅爭端解決，將幫助蘋果執行長庫克移除肩頭上最無法擺脫的苦惱，蘋果股價未來數個月內最多可望大漲25美元。

在美國總統川普表示將暫緩對中國加徵關稅，以及允許部分企業與華為做生意後，今（1）日美國科技股盤前股價呈現上漲走勢，蘋果股價漲幅約3%，每股報203美元。

Dan Ives說：「兩國關係朝正確方向的正面步驟宣布後，即不加徵關稅且繼續談判，蘋果的最大風險基本上已被移除。」

Wedbush證券分析師表示，若中國關稅爭端解決，蘋果股價未來數月將漲25美元。...
Wedbush證券分析師表示，若中國關稅爭端解決，蘋果股價未來數月將漲25美元。 路透
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