美券商：關稅爭端解決 蘋果幾個月內最多可漲25美元

2019-07-01 20:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



洛杉磯券商Wedbush分析師Dan Ives表示，若美國與中國的關稅爭端解決，將幫助蘋果執行長庫克移除肩頭上最無法擺脫的苦惱，蘋果股價未來數個月內最多可望大漲25美元。

在美國總統川普表示將暫緩對中國加徵關稅，以及允許部分企業與華為做生意後，今（1）日美國科技股盤前股價呈現上漲走勢，蘋果股價漲幅約3%，每股報203美元。