「俠客」歐尼爾因不喝咖啡 犯下畢生最大投資錯誤！

2019-07-01 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



已退役的NBA中鋒「俠客」歐尼爾，籃球生涯成就非凡，手握四枚冠軍戒、勇奪三次總冠軍賽最有價值球員，更已入選名人堂，現在除了球評的身份，更是成功的投資人及商人。

但有一件事情，歐尼爾可是敬謝不敏，那就是喝咖啡。而不愛喝拿鐵，使他犯下人生中最大的投資錯誤。

歐尼爾向CNBC表示：「我最大的錯誤是沒有投資星巴克」，我在「魔術」強森（另一位湖人隊傳奇球星）之前就有投資機會，「但我對舒茲（星巴克創辦人）說，黑人是不喝咖啡的，我從沒看過我家有人喝咖啡。」歐尼爾透露，家裡不是喝甜冰茶就是喝熱巧克力。

「魔術」強森與舒茲合作，在全美服務不足的社區開疆闢土，開設逾100間星巴克店面，結果投資成果豐碩：雙方在合作12個年頭後，「魔術」強森將其50%股權賣回給星巴克，據傳賺進約7,000萬美元。

歐尼爾說，現在他每次看見星巴克，心中都隱隱作痛。

但後來歐尼爾也有自己的事業王國，包括連鎖餐廳、健身房、洗車廠等，更與披薩連鎖店Papa John's、嘉年華郵輪合夥。

而在2015年，歐尼爾將自己的代言等商業權利，以未透露的金額賣給品牌管理公司Authentic Brands Group（ABG），成為該未上市企業的商業夥伴。ABG近來以1.1億美元收購「運動畫刊」，接下來將瞄準運動衣鞋品牌Reebok。曾是Reebok代言人的歐尼爾，想讓它振衰起敝，在籃球場上再度施展拳腳，前提是母集團愛迪達要肯放手。