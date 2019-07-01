作為減產最大推手 沙國首季GDP大砍半

2019-07-01 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯正計劃將減產協議延長至年底，而最新出爐的官方數據顯示，減產效應已衝擊沙國首季經濟成長。

根據官方數據，沙國第1季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長1.7%，不如前季的3.6%；石油部門成長率為1%，同樣遜於上季的6%。阿布達比商業銀行（ADCB）首席經濟學家馬里克說：「石油輸出國組織（OPEC）減產料將拖累經濟。」並預期石油部門將在第2季持續萎縮。

沙國在穩定油市上不遺餘力，先是在2016年和宿敵俄羅斯化解多年宿怨，並積極減產和拉抬油價。在石油輸出國組織和盟友（OPEC+）召開會議前幾天，俄羅斯總統普丁表示，已和沙國王儲穆罕默德．沙爾曼達成延長減產時間的協議。

沙爾曼致力於透過「願景2030」（Vision 2030）降低對石油依賴，但沙國仍遭遇經濟重擊。彭博訪調的分析師預期，沙國今年經濟將成長1.7%，不如去年的2.2%。

儘管如此，沙國非石油部門第1季GDP年增2.1%，優於石油部門；作為衡量經濟健康關鍵指標的民間部門成長2.3%，為2015年最高水準。

馬里克表示，若要拉抬非石油部門的成長動能，沙國需要增加政府支出或投資案取得進展。「非石油部門的成長力道依舊萎靡，因為主要是受益於財政狀況改善，而非民間部門的經濟成長帶動。」