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歐元區6月製造業加速下滑 景氣連五個月萎縮

2019-07-01 17:13經濟日報 記者葉亭均╱即時報導

歐元區6月製造業景氣連續第五個月萎縮，且萎縮幅度擴大，原因是新訂單下滑且企業信心減弱，顯示景氣難以在短期內回升。

在歐洲央行（ECB）強調通膨壓力轉弱之際，歐元區製造業數據下滑也可能使外界進一步呼籲ECB寬鬆貨幣政策。

IHS Markit公布歐元區6月製造業採購經理人指數（PMI）終值為47.6，低於初估的47.8與5月的47.7，也是連續第五個月低於景氣榮枯分界值50。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「歐元區製造業在6月依然深陷大幅下滑趨勢，持續以逾六年來最深的幅度萎縮。」

數據顯示下半年開端的景氣疲軟，新訂單已連續第九個月下滑、新原料的庫存再度耗盡、積壓的作業清光，且員工數連續第二個月減少。

工廠為提振需求，6月幾乎未漲價。產出價格PMI下滑至50.6，低於5月的51.6，為2016年9月來最低。

官方數據顯示，歐元區6月通膨率維持於1.2%，遠低於ECB希望接近2%的目標值。

威廉森表示：「景氣下滑的趨勢逐漸形成壓低通膨的壓力，因為生產者與供應商競相以價格來留住客戶並帶來銷售業績。」

ECB總裁德拉基上月演說時表示，在疲弱的成長與通膨欠缺進展之際，應採取額外的刺激措施。路透近期的調查顯示，市場預估ECB將在9月底前調降存款利率或進一步放寬前瞻指引。

歐元區ECB通膨

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