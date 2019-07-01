鐵礦砂飆漲逾6% 澳洲預測出口將出現18年來首見下滑

2019-07-01 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



受到天氣不佳和生產受阻的影響，澳洲今年鐵礦砂出口料出現18年來首見不增反減之勢，如全球供給短缺的情況勢必更加惡化。受此消息激勵，新加坡交易所交投最活躍的鐵礦砂合約一度漲6.3%至每噸120美元，當地時間14:08報116.36美元，漲幅3.1%。

澳洲工業、創新暨科學部公布最新預測，除將今年預估的平均價格大幅上修20%外，今年產量由3月預測的8.67億噸下修為8.14噸，這將是2001年首見的年度頹勢。去年，澳洲鐵礦砂出口量為8.35億噸。

鐵礦砂價格日前已漲逾100美元，一面是巴西和澳洲供給中斷，一面是中國鋼廠需求旺盛。