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日本恢復中斷31年商業捕鯨 捕鯨船今早出海

2019-07-01 11:29聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

中止31年後，日本今天起恢復商業捕鯨。美聯社
中止31年後，日本今天起恢復商業捕鯨。美聯社
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中止31年後，日本今天起恢復商業捕鯨，捕鯨船今早已從北海道釧路港、山口縣下關港先後出海，將在日本專屬經濟海域內作業。由於捕撈對象包括國際捕鯨委員會（IWC）會員國禁止商業捕撈捕捉的小鬚鯨等，恐將引發國際嚴厲譴責。

產經新聞報導，水產廳發表布的預設值，至今年底預計捕撈227頭鯨魚，其中包括52頭小鬚鯨（minke whale）、150頭布氏鯨（Brydes whale）、25頭塞鯨（sei whale）。報導也指出，由於日本將停止南極海的調查捕撈，捕撈的鯨魚肉一年數量反而比進行調查捕鯨時減少。

今早在北海道釧路港舉行了捕鯨船出海儀式，包括水產廳廳長長谷成人、捕鯨業相關地方政府官員也都出席了出海儀式。日本小型捕鯨協會會長貝良文表示，他們以捕鯨為榮，此刻內心無限的歡喜，感動不已。

針對漁業業界團體內發行的「捕鯨新聞」也特別製作了一萬份號外，在東京都內與捕鯨產業重鎮、山口縣下関市等地街頭發放。

IWC會員國1982年通過禁止商業捕鯨公約，日本在1988年停止商業捕鯨。雖然IWC內部對商業捕鯨持續交涉，但因為以澳洲為首的歐美國家反對，兩派對立日深，日本政府認為重啟商業捕鯨的目標難以達成，去年12月宣布退出IWC。日本政府表示，今後將以科學數據為基礎，在不影響鯨魚物種延續的情況下，繼續進行商業捕鯨，但可預見反捕鯨國的反彈將會十分強烈。

捕鯨船今早已從北海道釧路港、山口縣下關港先後出海。美聯社
捕鯨船今早已從北海道釧路港、山口縣下關港先後出海。美聯社
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鯨魚北海道鬚鯨

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