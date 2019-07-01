日經：應材擬以23億美元從KKR收購國際電氣

2019-07-01 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日經新聞引述幾位知情人士報導，全球排名第一的晶片設備供應商應用材料公司將從KKR買下國際電氣（Kokusai Electric），交易價值約2500億日圓（23億美元）。

報導說，應用材料可能會在幾天內公布這個交易。

這交易預料會面臨監管機構的審查。因美國主管機關反對，應用材料被迫放棄與東京威力科創合併的計劃