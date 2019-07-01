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賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

經濟解析／今天股市大漲 會不會只是一日行情？

2019-07-01 09:46經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美中貿易復談能否持續帶動股市一飛衝天，至少有三個變數。圖為美軍藍天使隊的表演。美...
美中貿易復談能否持續帶動股市一飛衝天，至少有三個變數。圖為美軍藍天使隊的表演。美聯社
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美中領導人握手言和，美國總統川普同意暫緩全面對中國加徵關稅，也恢復雙方5月中輟的貿易談判。亞洲股市今天（1日）隨美股期指應聲上漲，但投資人不禁要問，美中貿易談談打打，已臨近歷史高峰的股市和搖搖欲墜的經濟還仍承受多少折騰？

●首先，貿易談判能有幾多進展？

市場原本的共識是這次川習會不會有結論，但休兵協議納入鬆綁華為禁令，倒是一大意外。

但川普如今將華為視為談判的籌碼，也讓貿易談判更加複雜。據了解，代表美方主導談判的美國貿易代表賴海哲向來主張忽讓華為和貿易混為一談，因為這會讓已經很難談的談判增添變數。

此外，華爾街日報報導說，隨談判重新展開，川普和習近平各自在國內也得安撫各自的強硬派，美中雙方的政府都不乏有人主張不必給對方手下留情。

瑞士信貸策略師 Alvise Marino 說：「鑒於過去2個月的狀況，要完全排除談判更多波折，市場可能不太放心。」

●其次，Fed會不會鬆一口氣？

要知道，美國股市6月扳回5月頹勢，標普500指數創22年來最佳上半年漲勢，主要是聯準會（Fed）立場轉為傾向降息的加持。如今美中雙方同意結束為期六周的僵局，雖有助緩解因加徵關稅導致經濟減速的疑慮，也有可能降低Fed近期降息的機率。

上周末以前，期貨交易顯示市場預料Fed未來一年會降息1個百分點，且反映7月100%會降息0.25個百分點。

加拿大帝國銀行外匯策略師 Bipan Rai 指出，由於現有關稅仍在，否則除非通膨壓力升高，市場可能不太願意修正對Fed降息的押注。Rai 說，目前需要的是通膨預期會穩定的消息。

因此，本周公布的就業數字和供應管理協會製造業指數將是一大關鍵。瑞士信貸的 Marino說：「若沒有新的關稅，我認為此時最大風險是美國經濟數據變得太強。」

●最後，是美股風向球─費城半導體指數

被視為產業景氣和美股風向球的費城半導體指數暴落暴起，5月曾一度重挫近17%，創下2008年11月來最大單月跌幅，6月卻又勁揚12.6%，是2011年以來最大單月漲幅，今年來漲幅更達26.3%。如今川普表示要有條件恢復美國業者出售零組件給華為，讓美國晶片業軍心穩定 。

不過，從6月大漲之勢看來，樂觀心理已有所反應。

Miller Tabak & Co. 說：「問題在於，半導體在初步反應過後能否維持漲勢。半導體業在貿易談判破裂和川普對華為實施禁令之前，就已面臨需求和銷售疲弱。因此，晶片股仍面臨相當大的阻力。」

川普Fed半導體

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