台股ADR上周五全跌 跟進台股頹勢

2019-07-01 07:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR上周五全都下跌，跟進台股頹勢。

台積電ADR跌1.1%，高出台股的溢價縮為1.5%。

美聯準會（Fed）立場轉為傾向降息加持下，美國股市本月扳回5月頹勢，且標普500指數創22年來最佳上半年漲勢。周末川習會同意貿易戰休兵，化解可能殃及全球經濟的立即威脅，長達十年的大多頭行情可望繼續挺進。

標普500上周五（28日）漲0.6%，道瓊漲0.3%收26,599.96點；那斯達克綜合指數則漲0.5%。回顧6月，標普500漲6.9％，收復5月跌6.6%的頹勢，那斯達克漲7.4%，也幾乎扳回5月7.9%的失地。道瓊漲7.2%，則創1938年以來最佳6月表現。總計上半年標普500漲逾17%，改寫1997年以來同期最大漲幅紀錄；道瓊和那指1-6月漲幅分別為14%與20.66%。

費城半導體指數更是暴落暴起，5月曾一度重挫近17%，創下2008年11月來最大單月跌幅，6月卻又勁揚12.6%，是2011年以來最大單月漲幅，今年來漲幅更達26.3%，似乎已跳脫華為相關疑慮。美國總統川普周末改口將允許華為向美國供應商採購產品，為美國晶片業又排除一大障礙。

台灣加權股價指數昨天跌43.07點收10,730.83點，台積電跌0.6%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 61.17 -1.50 61.50 -0.53

友達 AUO 9.17 -0.34 9.30 -1.42

中華電 CHT 113.18 -0.16 113.00 0.16

台積電 TSM 242.64 -1.06 239.00 1.52

聯電 UMC 13.69 -0.45 13.95 -1.86

資料來源：彭博