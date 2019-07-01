今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-07-01 06:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普的亞洲之行讓美中貿易戰局面逆轉，他和中國國家主席習近平達成共識，將繼續恢復美中貿易談判，也允許華為向美國供應商購買無國安顧慮的元件。美股期指今天率先反應，大漲1%。

●重回正軌

川普在與習近平會晤後宣告，美中已「重新回到正軌」，美方無限期暫停對3,000億美元大陸製品加徵關稅，「美國企業能出售設備給華為，我們指的是沒有重大國安問題的設備」，但川普未承諾將華為移出黑名單，近日將就華為是否移出實體清單的問題進行討論。

他還表示，中國承諾購買「大量的」美國農產品。但中國官方媒體報道只是稱，川普希望中方能從美國增加進口，以作為貿易戰停戰的一部分內容。不過，白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示：川普對華為態度緩和並非「大赦」，且何時達成貿易協議並無時間表。

●美股期指漲了

美股標普500指數期貨在東京時間盤初大漲1%。

美聯準會（Fed）立場轉為傾向降息加持下，美國股市本月扳回5月頹勢，且標普500指數創22年來最佳上半年漲勢。周末川習會同意貿易戰休兵，化解可能殃及全球經濟的立即威脅，長達十年的大多頭行情可望繼續挺進。

標普500上周五（28日）漲0.6%，道瓊漲0.3%收26,599.96點；那斯達克綜合指數則漲0.5%。回顧6月，標普500漲6.9％，收復5月跌6.6%的頹勢，那斯達克漲7.4%，也幾乎扳回5月7.9%的失地。道瓊漲7.2%，則創1938年以來最佳6月表現。總計上半年標普500漲逾17%，改寫1997年以來同期最大漲幅紀錄；道瓊和那指1-6月漲幅分別為14%與20.66%。

●沙俄延長減產 油價漲了

石油輸出國組織和盟友（OPEC+）開會討論減產協議前夕，29日提前出現結論，因俄羅斯總統普亭表示，已與沙烏地阿拉伯達成共識，將把減產協議期限延長六至九個月。布蘭特原油今天盤初上漲1.8%。

OPEC+於2016年達成的減產協議期限至6月30日截止，主要產油國預定7月1日至2日在維也納開會討論；不過，普亭在G20峰會期間表示已和沙國王儲賓沙爾曼取得共識，將把協議延長至今年底，並可能延續至明年初。普亭提前透露結論，也強化俄羅斯在OPEC+的最終決策者地位。

●日圓走貶 金價回軟

川普的亞洲之行化解了美中貿易爭端、北韓核武等兩大緊張來源。日圓兌美元今天貶值0.5%至108.38，金價大跌1.1%至每英兩1,393.59美元。

分析師已料到黃金、日圓等避險資產行情則可能回軟，不過，樂觀情緒可能很快就會消退，因為市場的長期展望仍取決於協商的後續進展、以及對利率的影響。

●川金三會

川普昨天在兩韓非軍事區與北韓領導人金正恩第三度會面，川普跨過邊界，成為首位踏上北韓領土的美國總統，兩人同意恢復雙邊限核談判。

川普29日提議再與金正恩會面時，原只是打算握手、打個招呼，頂多兩分鐘，並非正式談判，不過，川金兩人見面後，總共相處一個多小時。金正恩在川普送別時說，這次會面意味著兩人未來隨時都可再度會面。