G20、川習會、川金會 3分鐘看懂全球緊張48小時內降溫

2019-06-30 18:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



美國總統川普陸續與中國國家主席習近平、北韓領導人會面，在20國集團（G20）閉幕後的48小時內迅速降低全球地緣政治緊張局勢，川普不僅與習近平達成貿易戰休兵協議、降低對華為的制裁力道，更與金正恩達成共識，將恢復核武協商，為全球金融市場周一（7月1日）的開盤行情增添利多。

以下為過去48小時重大發展的重點整理：

●「川習會」談了什麼？

川普與習近平在29日近午時見面，並會談80分鐘，獲得以下結論：

－關稅問題：美國暫時不會對中國實施新關稅，原先最快可能在7月2日對3,000億美元中國製品加徵關稅的行動暫時凍結，中國也不擴大報復。

－採購問題：中國同意採購大量美國農產品，川普則希望中國進口更多美國產品，將遞交美國希望中國採購的清單。

－華為問題：川普說，未與習近平討論到華為，因為是個複雜議題。但川普表示，將允許華為向美國供應商採購無重大國安問題的產品，美國商務部未來數日將開會，討論哪些產品可銷售給華為。

－台灣問題：習近平闡述北京當局在台灣問題的原則立場，川普表示重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。

不過，川普和習近平兩人還有以下三個歧見未能解決：

－川普未承諾將華為移除黑名單。

－美國希望中國改革的結構性問題，包括國企改革、智慧財產權、強迫外資企業技術轉讓、人民幣匯率問題與非關稅壁壘問題。

－中國希望雙方取消全部加徵的關稅措施，貿易採購數量應符實際，以及協議文本的平衡性。

●市場對「川習會」的結論？

簡而言之，這次川習會的成果比市場原先的預期還好，也為美中重啟協商開啟大門，但觀察人士認為，貿易戰暫時休兵，仍未完全化解雙方的歧見，對金融市場來說短期雖是利多，但悲觀看待中期展望。

●「川金會」談了什麼？

川普29日造訪南韓，與南韓總統文在寅會談時，突然邀請金正恩30日下午在南北韓非軍事區（DMZ）會面，金正恩也接受邀請。川普和金正恩在象徵南北韓分裂的板門店停戰村握手，象徵和平，川普並跨過分隔兩韓的38度線，踏上北韓土地，成為第一位踏上北韓領土的美國在任總統。

川普與金正恩之後舉行閉門會談將近一小時，兩人在這場第三度面對面的會談中同意，重啟核武協商，川普說：「這是一場非常好的會談..我們同意研擬細節。」

川普說，美國與北韓團隊未來幾周將恢復協商，「我們看看會發生哪些事」，對北韓的制裁目前仍將繼續實施，但之後在協商過程中，可能解除部分制裁。

金正恩則說，對於川普邀約見面感到「意外」，並稱讚川普短暫踏上北韓領土之舉「非常勇敢和堅定」。

●G20峰會的其他議題進展？

－自由貿易：各國同意，將加速推動爭端解決機制等世界貿易組織（WTO）改革，致力於實現「自由、公平、非歧視性」的貿易環境。但在美國反對下，各國最後未將譴責保護主義的措辭納入正式公報

－海洋塑膠垃圾：各國通過減少海洋塑膠垃圾的「大阪藍海願景」（Osaka Blue Ocean Vision）方針，並提出到2050年將海洋塑膠垃圾降至零的目標，為國際社會首度設定明確數字目標。

－巴黎氣候協定：除了美國以外，其餘19國都再次確認「巴黎氣候協定」的不可扭轉，並承諾全面落實協定的決心。美國則重申退出協定的立場，理由是對本國勞工及納稅人不利。

●市場周一（7月1日）會怎麼反應？

－金融市場可能大鬆一口氣，股票、大宗商品和新興市場等風險資產可望報以漲聲，甚至湧現一些「空頭回補」買盤。

－避險資產不妙，黃金、日圓、瑞郎和公債等避險資產行情可能暫時回軟。

－油價漲勢蠢蠢欲動。