一次看懂大阪川習會

2019-06-30 01:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖玉玲 ╱即時報導



萬眾矚目的「川習會」終於登場，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平29日在日本大阪G20場邊會晤。會後雙方決定恢復貿易談判，美方先前揚言對3,000億美元中國製品加徵關稅的行動喊停，停滯一個多月的美中貿易談判似露曙光，貿易戰暫時停火。

●為何要開這場會？

去年底美中領導人也是在G20布宜諾斯艾利斯峰會的場合會面，當時川普也是避免對中國進一步提高關稅，中國同樣承諾擴大採購美國農產品，而雙方也一樣同意恢復貿易談判。然而，今年5月初美中貿易談判突然破裂，以致川普宣布再加碼對中國貨加徵進口關稅。

川普甚至簽署行政命令，以國家安全為由禁止美國企業與外國電信商往來。美國商務部隨後也將華為列入出口管制實體清單，不僅重創華為，也傷及美國自家科技業，更打亂全球供應鏈。

●只有川普和習近平一對一會談嗎？談了多久？

川習會以午餐會議的形式舉行，於台灣時間29日中午12點左右結束。美方與會人員包括川普女兒兼白宮顧問伊凡卡和夫婿庫許納、國務卿龐培歐、國官顧問波頓、商務部長羅斯、財長米努勤、貿易代表賴海哲等。

中方代表則有國務院副總理劉鶴、外交部長王毅、駐美大使崔天凱、中共中央政治局委員楊潔篪及丁薛祥、商務部長鐘山、全國政協副主席何立峰等。

●會中達成什麼協議？

川普會後表示，與中國重新「回到正確的軌道上」，宣稱「川習會」的結果「好極了」，比預期更好。他也透露，「許多事情其實28日晚間已經搞定。（美國）與中國關係好得很。至於我們是否能達成協議，時間將說明一切，但雙方關係本身的確好得很」。他還強調，他與習近平繼續擁有「非常好的友誼」。

川普說，美國將「暫且」不對中國加徵新的關稅，「我們將和中國合作，從上次中斷的地方開始，看看能否達成協議。」他認為談判議題雖然複雜，「但我不急」。

川普還說：「我們暫緩關稅，他們會買農產品。我們會給他們我們希望他們採購的清單。」美國農業部表示，川習會舉行前，中國大陸剛採購54萬公噸的美國黃豆。

●華為問題呢？

川普也同意對華為鬆綁，「美國企業可以出售設備給華為，我們指的是沒有重大國安問題的設備」，但未承諾將華為移除黑名單，最主要考量是國家安全。川普也說，這次沒有和習近平討論到華為，華為是一個複雜的議題，會留到之後再說，近日會就華為是否移出實體清單的問題進行討論。

中國外交部國際經濟司司長、G20特使王小龍對川普鬆綁華為表示：「如果美方說到做到的話，我們肯定是歡迎的。」

●台灣問題呢？

新華社報導，習近平當面向川普闡述了北京當局在台灣問題上的原則立場；川普表示重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策。

只不過美方這邊的聲明，並未見到對台灣問題有任何說明。

●媒體怎麼說？

路透熱點透視評論：在川普自製自演的最新一集美中貿易戰實境秀裡，川普又說出休兵、繼續談的台詞。投資人如果聰明的話，最好先別樂昏頭，因為雙方情勢降溫的劇情似曾相似。

彭博資訊：川普同意讓美國企業繼續賣產品給華為，顯示他還是比較喜歡賺錢做生意，而非打冷戰。

華爾街日報：川普雖丟給華為一條救生索，但華為離安全的港口尚有一段距離。

日經亞洲評論：川普同意貿易戰休兵，讓北京得以稍事喘息，先觀察美國2020年總統大選狀況，再決定下一步怎麼走。

●周一市場反應會如何？

金融市場可能大鬆一口氣，周一（7月1日）股票和大宗商品市場可望報以漲聲，黃金、日圓、瑞郎和公債等避險資產行情可能暫時回軟。

美股標普500指數今年1至6月寫下22年來最佳上半年漲勢，國際金融市場上半年表現也相當亮眼，不僅全球股市市值增加8兆美元、債券表現火熱、油價飆漲逾20%，就連先前深受債務危機所苦的希臘銀行股，也成全球表現數一數二優異股票。川習會同意貿易戰休兵後，化解可能殃及全球經濟的立即威脅，這場派對可望繼續進行。

不過，美中既已達成協議，也可能降低Fed近期降息機率。這一個月來，美股乃至全球股市主要便是因為預期Fed即將降息而上漲。

Vanguard Markets駐曼谷執行合夥人Stephen Innes認為，貿易談判的「重設按鈕」已按下，應驗市場原先預期最可能發生的結果，這可能鼓勵投資人承擔風險。不過他也認為，這次未訂出貿易談判進展的時間表，可能限縮上漲空間，而且雙方開出的要求清單都很長，可能變成「遙不可及的橋」，「就美中簽貿易協議和全球成長的中期展望而言，市場氣氛基本上仍然相當悲觀。」

●就這樣從此過著幸福快樂的日子嗎？

川普行事作風令人捉摸不定，因此難以斷定美中敲定貿易協議（尤其是一項可持久的協議）的腳步是否近了。2020年美國總統大選在即，川普基於競選連任的政治考量，或許最後會讓步，但在編寫結局的腳本之前，他或許還願意在這齣美中貿易戰實境秀裡再增添一些戲劇效果。但無論如何，至少排除可能波及全球經濟的立即威脅。

●G20名存實亡？

川普一意孤行，導致G20大阪峰會無法就「反對保護主義」和「遵守巴黎氣候協定」兩大關鍵議題達成共識，外界質疑聲四起，各界都在問，G20是否還有存在的必要。