又來各說各話？川習會後美中聲明要點比一比
美中兩國29日在日本再次達成貿易戰「停火」，與去年阿根廷會議不同的是，此次雙方聲明比較接近，但當然免不了仍然存在一些實質性的差異，以下是雙方聲明的比較：
●經貿談判
川普的聲明：
美國將「暫且」不對中國加徵新的關稅；同意以上次磋商暫停的地方為出發點，重啟磋商。
如果達不成協議，未來將會加徵新的關稅
中方的聲明：
美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅；同意重啟經貿磋商，兩國經貿團隊將就具體問題進行討論；談判應該是平等的，體現相互尊重，解決各自合理關切。
未提及達不成協議會如何
●採購及貿易平衡
川普的聲明：
中國將採購「大量」糧食和農產品。美國將給中國一份採購清單。
中方的聲明：
未提及採購問題，但指「川普表示，希望中方能從美國增加進口，妥善解決兩國貿易不平衡」。
●華為問題
川普的聲明：
華為問題必須留到最後，但是美國將讓步，並允許美國企業向華為供貨。
中方的聲明：
聲明中未提及。但中國官員後來表示，中國希望美國能付諸實施，撤銷限制。
●台灣問題
川普的聲明：
未提及。
中方的聲明：
習近平闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場，川普表示，美方繼續奉行一個中國政策。
●有關企業
川普的聲明：
未提及。
中方的聲明：
中方希望美方公平對待中國企業。川普表示，美方希望為兩國企業提供公正待遇。
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