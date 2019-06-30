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又來各說各話？川習會後美中聲明要點比一比

2019-06-30 00:33經濟日報 記者廖玉玲╱即時報導

美中兩國29日在日本再次達成貿易戰「停火」，與去年阿根廷會議不同的是，此次雙方聲明比較接近，但當然免不了仍然存在一些實質性的差異，以下是雙方聲明的比較：

●經貿談判

川普的聲明：

美國將「暫且」不對中國加徵新的關稅；同意以上次磋商暫停的地方為出發點，重啟磋商。

如果達不成協議，未來將會加徵新的關稅

中方的聲明：

美方表示不再對中國出口產品加徵新的關稅；同意重啟經貿磋商，兩國經貿團隊將就具體問題進行討論；談判應該是平等的，體現相互尊重，解決各自合理關切。

未提及達不成協議會如何

●採購及貿易平衡

川普的聲明：

中國將採購「大量」糧食和農產品。美國將給中國一份採購清單。

中方的聲明：

未提及採購問題，但指「川普表示，希望中方能從美國增加進口，妥善解決兩國貿易不平衡」。

●華為問題

川普的聲明：

華為問題必須留到最後，但是美國將讓步，並允許美國企業向華為供貨。

中方的聲明：

聲明中未提及。但中國官員後來表示，中國希望美國能付諸實施，撤銷限制。

●台灣問題

川普的聲明：

未提及。

中方的聲明：

習近平闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場，川普表示，美方繼續奉行一個中國政策。

●有關企業

川普的聲明：

未提及。

中方的聲明：

中方希望美方公平對待中國企業。川普表示，美方希望為兩國企業提供公正待遇。

美中領導人29日在大阪舉行會談。 路透
美中領導人29日在大阪舉行會談。 路透
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