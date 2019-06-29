美中同意貿易休兵 周一市場會如何反應？

2019-06-29 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



分析師表示，美國總統川普與中國國家主席習近平決定恢復中斷六周的美中貿易談判，華府並同意暫時擱置對中國貨品擴大加徵關稅，可能使金融市場大鬆一口氣，下周一股票和大宗商品市場可望報以漲聲，黃金、日圓等避險資產行情可能回軟。

彭博資訊報導，川普在記者會上表示，在習近平政府同意向美國採購「巨量」農產品後，他「暫時」不會對中國加徵新關稅，另外也會准許中國電信設備公司華為向美國供應商購買部分產品。上月美國商務部基於國家安全理由，把華為列入出口黑名單。

全球貿易展望堪虞，已促使投資人遁入安全資產避風頭，並押注央行將鬆綁貨幣政策。華爾街策略師和投資人預測，下周一（7月1日）市場開盤可能的反應如下：

●NatWest Markets駐新加坡資深總體經濟策略師Mansoor Mohi-uddin：

「美中貿易戰休兵，未來一周投資人的信心可望為之一振。」

「儘管全球貿易緊張氣氛減緩，金融市場仍不太可能大幅降低他們對聯準會（Fed）降息的預期。因此風險性資產如股票、商品和新興市場，漲勢將蓄勢待發，而安全避風港資產如美元、日圓和瑞士法郎，表現將相形見黜。」

● Vanguard Markets駐曼谷執行合夥人Stephen Innes：

貿易談判的「重設按鈕」已按下，應驗市場原先預期最可能發生的結果，這可能鼓勵投資人承擔風險。不過，未訂出貿易談判進展的時間表，可能限縮上漲空間。

「交易員將有36小時的冷卻期，可以慢慢考慮下一步。我認為市場周一開盤會井然有序。」

雙方開出的要求清單都很長，可能變成「遙不可及的橋」。

「就美中簽貿易協議和全球成長的中期展望而言，市場氣氛基本上仍然相當悲觀。」

●Pepperstone Financial駐墨爾本研究主管Chris Weston：

基於關稅緩徵、重啟談判和雙方態度看似比預期一致，周一可能湧現一些「空頭回補」買盤。

密切關注周日出爐的中國採購經理人（PMI）數據。

●Oanda駐多倫多資深市場分析師Alfonso Esparza：

「傳出貿易好消息後，油價漲勢蠢蠢欲動。」

「金價有壓，因為貿易樂觀氣氛將削弱黃金作為安全避風港的吸引力。」

●法巴資產管理駐倫敦新興市場固定收益副主管Jean-Charles Sambor：

「這當然是好消息」，因為投資人原先都不看好這次會議會出現正面結果。

「高收益債利差應該會有好表現。尤其是中國高收益債，仍非常便宜。新興市場貨幣應該會持續勁揚。」

● 香港光銀國際投資公司（CEB）研究主管Banny Lam：

這結果「完全」被市場料中，所以影響平平。

「我認為，G20峰會只是延緩貿易緊張進一步升高，而不是解決問題。」